Concentración este miércoles en La Mojonera (Almería) tras el crimen de una mujer presuntamente a manos de su pareja

LA MOJONERA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Mojonera (Almería) ha convocado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de una vecina del municipio de 41 años y madre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, que este martes fue presuntamente asesinada a manos de su pareja sentimental, el cual se entregó a las autoridades.

El Consistorio ha expresado su "consternación y dolor" tras ante este supuesto dcaso de violencia machista, por lo que ha hecho una llamada a toda la ciudadanía para que acuda a las 12,00 horas frente a la casa consistorial en repulsa a este tipo de actos.

"Frente a la violencia de género todos tenemos que ser uno" han asegurado para animar a los vecinos a que acudan al acto de homenaje "en recuerdo de nuestra vecina y frente a la lacra de la violencia de género".

Del mismo modo, han trasladado su apoyo para esos hijos "que pierden a una madre". En concreto, la mujer tenía cuatro hijos, con edades comprendidas entre los 3 y los 19 años, que han quedado bajo la custodia de unos familiares.

"Nuestra condena más contundente ante la violencia de género, que vuelve a cobrarse una vida en nuestra provincia", han incidido tras el asesinato en investigación de Nieves Gamarra, el pasado 5 de octubre, en su casa de Roquetas de Mar.

La mujer no había solicitado ayuda al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y no se había servido de ningún tipo de recurso articulado a través de este órgano adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad al no constar peticiones.

Desde la Junta se ha activado un protocolo de atención psicológica en crisis de manera "inmediata" tras el crimen por el que el presunto autor de los hechos, un hombre de 50 años, se ha entregado en dependencias de la Policía Local de La Mojonera.

Fue sobre las 12,30 horas cuando una llamada alertó de la agresión mortal en una vivienda de la calle Cuarta a través de un aviso a los servicios de emergencias.

Fuentes de la investigación confirmaron la detención del varón después de que se entregara a las autoridades una vez abandonada la vivienda, en la que la pareja residía desde hacía años y en la que se encontraba la más pequeña de sus hijos en el momento de los hechos. La mujer fue hallada ya sin vida en el domicilio, según certificaron los sanitarios.