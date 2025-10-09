Un concierto-homenaje marca el inicio de las I Jornadas John Lennon en Almería

El artista John Juárez interpreta varias canciones junto a la estatua de John Lennon en la Plaza Flores de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

El Ayuntamiento de Almería ha inaugurado las I Jornadas John Lennon en la capital con un concierto-homenaje del artista John Juárez que ha tenido lugar este miércoles junto a la estatua del ex Beatle en la Plaza Flores, donde se ha encendido una tarta con el número 85 en recuerdo del aniversario del músico británico.

Las jornadas, organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad con la colaboración de LaOficina Producciones, se prolongarán hasta el 11 de octubre con conciertos, charlas, presentaciones y actividades infantiles de entrada libre, ha destacado el Consistorio en una nota.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha subrayado que "para nosotros es muy importante poner en valor y apoyar todos aquellos elementos, sectores, actividades e ideas que permitan proyectar la imagen de nuestra ciudad en Andalucía, en España e incluso en el mundo".

En su opinión, John Lennon y el cine forman parte del patrimonio almeriense y constituyen "un valor añadido que hace a nuestra ciudad aún más atractiva para los visitantes y para los turistas".

Hace casi dos décadas, el Ayuntamiento encargó una escultura de John Lennon a la artista Carmen Mudarra, que representa al músico sentado con su guitarra durante la composición de Strawberry Fields Forever en la actual Casa del Cine.

Precisamente junto a esa estatua se ha desarrollado la inauguración de estas jornadas. "No hemos podido elegir mejor ubicación para dar el pistoletazo de salida que esta Plaza Flores, donde se encuentra su estatua-homenaje", ha afirmado Pérez de la Blanca.

Durante su intervención, el gerente de LaOficina Producciones, Carlos Vives, ha manifestado que "Lennon es un personaje inmortal del siglo XX, un icono universal y con una vinculación con Almería que es única".

Ha recordado que "hoy hace 59 años, un 9 de octubre, John Lennon celebraba en Almería su vigésimosexto cumpleaños mientras rodaba Cómo gané la guerra con su mujer Cynthia y su compañero Ringo Starr y familia". En la inauguración se ha encendido una tarta con el número 85 en recuerdo de esa fecha.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de las jornadas incluye este viernes, a las 18,00 horas, las presentaciones Las voces del Cabo, por Gracia Echard, y Campos de fresas en el desierto, a cargo de Rafa Amat y J. Adolfo Iglesias.

A las 19,00 horas, Iglesias ofrecerá una visita guiada 'Lennoniana', y a las 20,30 horas se celebrará el concierto 'The Beatles Connection' y 'From Beatles to You', con Javier Polo y John Juárez como invitados.

El sábado 11 de octubre, a las 12,00 horas, tendrá lugar el cuentacuentos infantil 'Había una vez... The Beatles', a cargo de Ana Titiricuento y Javier Polo. Por la tarde, a las 18,00 horas, J. Adolfo Iglesias impartirá la charla visual 25 años de una ilusión, y a las 20,00 horas actuará Javier Polo en recital.

"Este día servirá para conocer, a través de un visual, los 25 años que han transcurrido desde que se descubrió toda la historia de la Casa del Cine", ha apostillado Vives.