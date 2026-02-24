Condenada por intentar introducir drogas y un móvil en la prisión de Almería a través de un 'vis a vis'

Archivo - Centro penitenciario de El Acebuche (Almería) (Foto de archivo). - SIEPSE - Archivo

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y tres meses de prisión a una mujer que intentó introducir varios tipos de estupefacientes y un teléfono móvil, entre otros elementos, en el centro penitenciario de El Acebuche a través de un 'vis a vis'.

El fallo, consultado por Europa Press, condena a la mujer por un delito contra la salud pública y le impone, además, una multa de 1.200 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 12 días en caso de impago, además de las costas procesales.

La acusada se presentó en el centro penitenciario sobre las 18,00 horas del 4 de julio de 2024 para un 'vis a vis' con uno de los internos, si bien justo antes de acceder a las instalaciones los funcionarios advirtieron que la mujer podía llevar algo escondido entre sus ropas y partes íntimas.

La mujer se negó a someterse a un cacheo voluntario, por lo que los funcionarios dieron aviso a la Guardia Civil. Los agentes fueron auxiliados por dos funcionarias de prisiones, ante quienes la acusada entregó 27,6 gramos de hachís, otros 2,4 gramos de cocaína y 12,8 gramos de un ansiolítico, además de dos cables USB y un teléfono móvil.

Las sustancias que la acusada portaba eran para entregarlas al interno, si bien la interceptación de los funcionarios impidieron que llegaran a su destinatario. El valor de la sustancia estupefaciente incautada ha sido estimado en 676,7 euros.

Aunque la acusada alegó en el juicio que "no sabía la sustancia que llevaba", su versión fue "difícilmente creíble" para el tribunal ya que "no podía ignorar el carácter ilícito" de su mercancía al haberla ocultado en su ropa interior "precisamente para evitar el control en el acceso".

En esta línea, inciden en que además la mujer "se negó a ser cacheada de forma voluntaria, luego no es creíble que ignorase que portaba sustancias estupefacientes".