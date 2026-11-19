Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha condenado 15 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal a un varón que abandonó en un cortijo de Berja (Almería) a un grupo de perros --hasta 37, según el informe de Seprona-- de distintas razas que fueron encontrados en condiciones deplorables, malnutridos y con enfermedades, alguno de los cuales murieron.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, impone al condenado tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales así como para la tenencia de ellos.

Asimismo, cifra en 14.274,47 euros el pago en indemnizaciones por gastos veterinarios y daños morales a las rescatistas, que actuaron para salvar a los animales y ejercieron la acusación particular en el juicio a través de la representación letrada de la abogada María Girona.

La sentencia da por probado que el acusado, desde fecha no determinada y hasta el día 9 de septiembre de 2019, abandonó en unas condiciones "deplorables" a un grupo de perros de diversas razas "de manera consciente y deliberada" en un cortijo situado en el paraje de El Trebolar, en el término municipal de Berja y muy cerca de Adra.

A consecuencia de ello, los animales sufrieron malnutrición avanzada, atrofias musculares, cojeras en extremidades, anemia, heridas infectadas, deshidratación y un deterioro físico severo, que provocó la muerte de alguno de ellos.

Las rescatistas tuvieron que asumir diversos costes veterinarios como consecuencia de la intervención para salvar a los animales, lo que también les ha acarreado un "daño psicológico", según reconoce la resolución.

La juez valoró las declaraciones prestadas por los testigos durante el juicio, que fueron "coherentes entre sí, claras y verosímiles" a la hora de describir "con dureza el horror que encontraron en el cortijo del acusado, quien en ningún momento negó la titularidad del mismo" y quien, por el contrario, dio una versión "inverosímil" e "irreal" de su actuación.

"FUERTE OLOR A PODREDUMBRE"

La sentencia hace alusión al último de los rescates, que tuvo lugar el 9 de septiembre, a partir del relato de los testigos, quienes aseguraron llegar al lugar mientras buscaban a otros animales perdidos al oír ruidos y percibir "un fuerte olor a podredumbre".

Así, al acercarse al cortijo en cuestión, vieron una "multitud de animales sin comida, rodeados de moho y excrementos, con heridas y señales evidentes de desnutrición, atados con cuerdas y entre ruinas". Pese a los rescates que practicaron, algunos de ellos murieron en cuestión de "horas".

De igual modo, una de las rescatistas denunciantes explicó cómo meses antes, en julio de 2019, llegó a la finca en ruinas ante un llamamiento en redes sociales de auxilio. Allí encontró animales "escuálidos", sin comida y con "agua putrefacta", con severas heridas y atados con cadenas que "no les permitían sentarse y ponerse de pie". Más adelante supo que, en septiembre del mismo año, se dio una situación similar.

Junto a la "contundente" prueba testifical, también se tuvo en cuenta las fotografías aportadas en el informe del Seprona y los informes veterinarios sobre siete animales --cinco de los cuales fueron reconocidos por el acusado como propios-- que atestiguaban el "lamentable" estado de los perros y del cortijo en el que se hallaban.

"OMISIÓN" DE CUIDADOS

La sentencia considera demostrado que el acusado era el propietario de los animales, lo que lo obligaba a "alimentarlos, no abandonarlos y mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias", de forma que la "omisión" de esos cuidados, al no dispensarles agua, comida y veterinario, dio lugar al "sufrimiento" de los animales y la posterior muerte de alguno de ellos.

La juez descartó por "inverosímil" e "irreal" el relato del acusado, quien explicó que había dejado una cantidad indeterminada de perros en el cortijo de su abuelo porque "eran las fiestas de la localidad" y "pensaba llevárselos al día siguiente".

El hombre, que aseguró desconocer si en el inmueble había más perros o si estaban rodeados de basura porque, según su declaración, no solía frecuentar el lugar, explicó además que al regresar no encontró a sus propios animales y decidió interponer una denuncia, la cual "retiró por consejo de su abogado".

Resulta para la magistrada "difícilmente comprensible" que el acusados "desconociera el estado en el que se encontraba su cortijo cuando dejó allí a sus animales" o que los allí existentes "fueran de terceros que los dejaban abandonados mientras cazaban", dado el "maltrecho estado" en el que estaban los canes no era "consecuencia de un acto puntual ni de la actuación de varios cuidadores sin relación entre sí".