Archivo - Central nuclear de Bushehr, situada en la costa del Golfo, en Bushehr, en el suroeste de Irán - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rusia, China e Irán han manifestado ante el Organismo Internacional de Energía Atómia (OIEA) que la reanudación de las actividades de verificación de la agencia en las instalaciones nucleares de la República Islámica debe estar "supeditada al cese total de las hostilidades", así como a la "eliminación de toda amenaza de nuevos actos de agresión y a la obtención de garantías creíbles de que no volverán a producirse", en el marco de la guerra abierta entre Irán y Estados Unidos desde las acciones emprendidas por Washington junto a Israel el pasado 28 de febrero.

En una declaración transmitida por la delegación de Moscú ante el organismo, los tres países han subrayado que los "ataques militares y amenazas contra Irán y sus instalaciones nucleares violan la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, consagrada en la Carta de Naciones Unidas; socavan directamente las condiciones esenciales para el desarrollo de las actividades de verificación del Organismo, y ponen en peligro la credibilidad, la integridad y la eficacia del sistema de salvaguardias del OIEA".

En este sentido, han argumentado que los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán sujetas a salvaguardias y las "continuas y graves amenazas" de nuevos bombardeos hacen que "la aplicación normal de las salvaguardias en el Irán sea materialmente inviable".

"Estas circunstancias excepcionales constituyen el factor determinante que debe tenerse en cuenta al considerar cualquier actividad de verificación del OIEA en el Irán", han subrayado, alegando que tales condiciones "son incompatibles con la aplicación rutinaria de las salvaguardias del OIEA" e insistiendo en "la necesidad imperativa de que cesen de inmediato y de forma definitiva a fin de restablecer las condiciones necesarias para que el Organismo pueda cumplir con sus responsabilidades de verificación".

En este sentido, han rechazado la "insistencia incondicional en la aplicación normal de las salvaguardias" en estas instalaciones, arguyendo que no tiene en cuenta "los obstáculos objetivos derivados de los actos de agresión y la amenaza persistente del uso de la fuerza" y, por ende, "no favorece la reanudación plena".

Asimismo, anotando que Teherán "autorizó todas las inspecciones del Organismo programadas en la central nucleoeléctrica de Bushehr durante 2026", han remarcado que la República Islámica ha demostrado un "compromiso constante" en este ámbito y una "cooperación de buena fe" pese a la guerra abierta con Estados Unidos.

"Instamos a todas las partes interesadas a adoptar enfoques responsables, equilibrados y constructivos, y a tomar medidas concretas para facilitar la cooperación entre Irán y el Organismo", han concluido los tres países firmantes.