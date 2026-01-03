Condenado por agresión sexual a una joven con discapacidad a la que obligó a un beso en una tienda de Níjar (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años y medio de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una joven con un alto grado de discapacidad que se encontraba en su comercio de Níjar (Almería) mientras realizaba unas compras al obligarla a recibir un beso y un abrazo sin su consentimiento.

El acusado reconoció los hechos durante el juicio tras el que se dictó una sentencia firme por un delito de agresión sexual, por el que además se le prohíbe comunicarse y acercarse a la víctima durante ocho años, se le imponen otros ocho años de libertad vigilada y se le inhabilita por el mismo periodo de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, apunta que en una hora no determinada del 18 de junio de 2023, el acusado se dirigió a la víctima cuando se encontraba comprando en su establecimiento de alimentación ubicado en el núcleo de Pujaire, en Níjar (Almería) a sabiendas de que la joven, que contaba con 26 años, tenía una discapacidad del 70 por ciento.

En este sentido, el tribunal señala que el acusado se aprovechó de la discapacidad de la chica y "con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales", le dio "un abrazo" y el agarró "con fuerza la cara" mientras le pedía que le diera "un beso en la boca".

Al final, la besó en la mejilla "sin un consentimiento", al negarse la víctima a este aunque sin que pudiera "hacer nada para impedirlo". Antes de la vista hora, el acusado satisfizo la responsabilidad civil en la que se habían valorado los daños morales de la víctima.