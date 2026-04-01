Condenado en Almería por mostrar sus genitales a una menor que iba al instituto a través de la puerta de la cochera

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Almería ha confirmado la condena por exhibicionismo a un hombre que mostró sus genitales a una menor de 14 años a través de la puerta de su garaje, la cual bajó hasta la altura de los hombros mientras se desvestía de cintura para abajo con el objetivo de que la niña lo viera a su paso.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 8,00 horas del 26 de mayo de 2022, cuando la menor se dirigía al instituto, momento que el acusado aprovechó para interferir en su camino y exhibirse con "propósito lascivo" a la víctima.

El fallo, consultado por Europa Press, rechaza la versión ofrecida por el acusado, quien reconoció que en ese momento se encontraba en el garaje de su vivienda con la persiana entreabierta porque, según explicó, ese es el lugar en el que "habitualmente se cambia de ropa".

El relato exculpatorio del acusado quedó debilitado frente al testimonio de la menor, quien declaró en sala cuando ya contaba con 17 años de edad y aseguró que observó cómo un hombre se introducía en la cochera de modo que, cuando pasó por delante, lo vio "no solo cambiándose de ropa" sino "con los genitales fuera de esa ropa" y "tocándoselos" mientras ella pasaba.

La versión de la víctima se vio refutada por el testimonio de su madre, a quien contó lo sucedido al llegar a casa, así como por los agentes de policía que confeccionaron el atestado tras la denuncia interpuesta por la familia, quien en los días posteriores observaron que el acusado, poco antes del horario de inicio del instituto, se asomaba a su terraza o a la puerta de su garaje.

Con ello, la Audiencia valida la valoración de prueba realizada por el juez de lo Penal y ratifica la pena de siete meses de prisión impuesta al acusado al ser ajustada a derecho junto con dos años de libertad vigilada con inhabilitación para profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto directo con menores.