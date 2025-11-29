Condenado a dos años de prisión por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bicicleta en Pulpí (Almería)

Archivo - Juzgados de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a un hombre a dos años de prisión por golpear con la barra del sillín de una bicicleta a otro varón durante una discusión en Pulpí.

Los hechos ocurrieron en julio de 2019, cuando el acusado, que tenía antecedentes penales, se presentó en la vivienda de la víctima y, tras iniciar una disputa, le asestó "un fuerte golpe en la frente" con la pieza metálica. La agresión le provocó una herida cortante de tres centímetros que requirió puntos de sutura, diez días de curación --con siete de incapacidad moderada-- y una cicatriz como secuela.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el juzgado considera probado que el hombre actuó "con ánimo de atentar contra la integridad física" del otro varón mediante el uso de un "instrumento peligroso", por lo que lo declara autor de un delito de lesiones.

La resolución fija una indemnización de 3.869,82 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas, cantidad que el condenado ha ingresado previamente en la cuenta de consignaciones judiciales para reparar el daño.

La jueza ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante tres años, condicionada a que no delinca en ese periodo y a que abone una multa de 576 euros. El fallo establece también la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante tres años y la prohibición de comunicarse con él durante ese tiempo.

El procedimiento se ha resuelto mediante conformidad al inicio de la vista celebrada el 29 de septiembre de este año, lo que ha permitido dictar sentencia firme en el mismo acto tras renunciar las partes a presentar recurso.