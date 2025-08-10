Condenado por negarse hasta en 20 ocasiones a identificarse y agredir a un guardia civil en Aguadulce (Almería)

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Roquetas de Mar (Almería) ha condenado a un hombre a cuatro meses de prisión por un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones después de negarse hasta en 20 ocasiones a identificarse y agredir a un guardia civil en la madrugada del 4 de agosto en la calle Espejo del Mar de Aguadulce.

Según la sentencia de conformidad dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas de Mar, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se encontraba en estado de "gran exaltación" cuando fue requerido para identificarse por un agente de la Guardia Civil que acudió a un aviso por una fuerte discusión en la vía pública.

El fallo declara probado que el hombre "se negó hasta en 20 ocasiones a identificarse" antes de agredir al guardia civil. Primero le golpeó en el hombro y, a continuación, se abalanzó sobre él para golpearle también en la cara, momento en que otros agentes presentes en la zona intervinieron para reducirlo y detenerlo.

La actuación policial se produjo sobre las 00,50 horas del lunes y culminó con el traslado del detenido a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.

El magistrado dejó constancia de que el acusado carece de antecedentes penales computables, circunstancia que ha permitido suspender la condena durante dos años, con la condición de que no vuelva a delinquir en ese tiempo, abone previamente la indemnización de 250 euros al agente lesionado y pague las costas procesales.

Además, deberá pagar una multa de 20 días a razón de cuatro euros diarios, lo que suma un total de 80 euros. El tribunal advierte que, en caso de incumplir estas condiciones, la condena se ejecutará de forma inmediata.

Como consecuencia de la agresión, el agente sufrió herida de un centímetro en línea en cara interna de la mucosa del labio inferior, que requirió una sola asistencia facultativa y cinco días de perjuicio personal básico para su recuperación. La resolución es firme al haberse dictado con la conformidad de las partes y no cabe recurso ordinario.