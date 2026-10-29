Condenado a seis años de cárcel al piloto de una patera que pasó dos días a la deriva y estuvo a punto de naufragar

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años de prisión al patrón de una patera ocupada por 17 inmigrantes que pasó dos días a la deriva tras quedarse sin motor y que estuvo cerca de volcar después de que se recibiera el impacto de una ola provocada por un barco al que se acercaron para pedir auxilio sin éxito.

En su sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal de la Sección Tercera señala la "incuestionable" gravedad de los hechos ante "el peligro que supusieron para la vida de los inmigrantes", quienes cruzaron el Mediterráneo desde las de Argelia en una precaria embarcación.

"Ahí tenemos los datos por todos conocidos del gran número de personas que han muerto en este trayecto ahogadas", expone el tribunal para dar cuenta del "grave riesgo" al que se exponen las personas realizan esta ruta en dichas condiciones por parte de quienes las promueven y ejecutan.

Así, el tribunal da validez a la "contundente" versión que prestaron tres testigos protegidos sobre las condiciones del trayecto así como a la hora de identificar al piloto de la embarcación, que fue el primer en subirse a la patera antes de partir.

El acusado estuvo a los mandos de la embarcación, de cinco metros de eslora y con motor fueraborda, durante las ocho primeras horas hasta que, en un momento dado, impartió "instrucciones a los ocupantes" para que "continuasen la conducción mientras él dormía" ya que se sentía "cansado" y "con síndrome de abstinencia".

No obstante, debido a su "mal estado", el motor de la lancha se paró en varias ocasiones hasta que en una de ellas no pudieron arrancarlo. Los ocupantes de la patera, quienes no habían llevado un rumbo fijo, pasaron dos días a la deriva sin comida, víveres ni medios salvavidas.

Durante el tiempo en el que el acusado no condujo, los ocupantes intentaron aproximarse a un barco de gran tamaño que vieron a lo lejos para "pedirles ayuda", si bien debido a la "inexperiencia" de quien ese momento manejaba la patera, la embarcación "se acercó demasiado" y "recibió el impacto de una ola" causada por el buque. Esto hizo que la patera se llenara de agua y estuviera "a punto de volcar".

No fue hasta que los ocupantes se encontraban próximos a las costas españolas cuando uno de ellos consiguió encontrar cobertura con el teléfono móvil que llevaba, por lo que pudo llamar a Salvamento Marítimo que envió una nave y procedió al rescate.

La sentencia destaca cómo se puso en peligro la vida de los integrantes de la patera, quienes pagaron unos 1.000 euros cada uno por la travesía, ya que el viaje no reunía "las condiciones de seguridad mínimas" toda vez que la embarcación "para pequeñas excursiones cerca de la costa" soportaba el peso de 18 personas así el de nueve garrafas con 30 litros de gasolina, con el peligro de incendio asociado.