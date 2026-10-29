Cinco detenidos por cobrar a extranjeros para empadronarlos en una vivienda de Vícar (Almería) sin permiso de su dueña

Un agente de la Policía Nacional ante la Oficina de Extranjeros de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta participación en una trama que cobraba dinero a ciudadanos extranjeros para empadronarlos en una vivienda de Vícar (Almería) con documentación falsificada y sin el consentimiento de su propietaria.

Los arrestados en la denominada operación 'Litera' son cuatro ciudadanos marroquíes y una mujer española, a quienes se atribuye la presunta comisión de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, las pesquisas comenzaron en agosto de 2026 a raíz de una denuncia presentada por la propietaria de la vivienda, quien descubrió las irregularidades después de que su inquilino acudiera al Ayuntamiento de Vícar para empadronarse y fuera informado de que en el domicilio ya figuraban inscritas otras personas.

Al comprobar la situación, la afectada descubrió que nueve ciudadanos extranjeros estaban empadronados en su vivienda. Para obtener las altas, se habían presentado autorizaciones supuestamente firmadas por la propietaria, así como documentación identificativa de la titular del inmueble. Los investigadores recabaron y analizaron los expedientes municipales, que confirmaron el uso de documentación falsificada.

Las gestiones policiales revelaron que uno de los principales investigados había tenido acceso a documentación de la vivienda y de sus titulares. Presuntamente, en colaboración con otras personas, se encargaba de captar a ciudadanos extranjeros interesados en obtener un empadronamiento para tramitar posteriormente su regularización administrativa en España, a quienes cobraba por facilitarles la documentación.

Varios de los empadronados presentaron los certificados obtenidos fraudulentamente ante la Oficina de Extranjería de Almería para solicitar autorizaciones de residencia.

La actuación, desarrollada por los grupos de Ucrif I y II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, culminó el pasado 19 de octubre con los arrestos.

Los cinco detenidos quedaron en libertad una vez practicadas las diligencias policiales y el atestado fue remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería. La investigación continúa abierta para localizar a otros posibles implicados y determinar el alcance de los hechos.