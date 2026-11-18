Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha ratificado una condena de tres años y un día de prisión por un delito de contrabando a los dos ocupantes de una embarcación 'go fast', considerada de género prohibido, que portaba unos 1.500 litros de gasolina y que fue abordada después de que funcionarios de Vigilancia Aduanera chocaran contra ella de manera fortuita en el marco de una operación.

La sentencia, consultada por Europa Press, desestima el recurso de apelación de las defensas y confirma, además, la imposición de una multa de 193.352,35 euros conforme el valor de la semirrígida, que iba equipada con tres potentes motores fueraborda y carecía de matrícula u otro medio de identificación.

El fallo de origen absuelve a un tercer procesado, que cayó al mar durante la intervención en la que se vieron implicadas más embarcaciones, al no poder precisar de qué nave procedía y no poder demostrar, en este sentido, su vinculación directa con la embarcación delictiva que fue apresada.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas del 3 de julio del pasado año, cuando una patrullera de Vigilancia Aduanera recibió un aviso después de que un helicóptero divisara "diez o doce embarcaciones semirrígidas" que, apenas dos horas y media después, fueron localizadas a unas 13,7 millas náuticas de la isla de Alborán.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó el patrullero, que al llegar a la zona detectó la presencia de una nave mediante el eco del radar, de forma cuando se encontraba a una distancia de 300 metros aproximadamente, iluminó con un foco a una embarcación semirrígida de gran tamaño.

HUIDA A GRAN VELOCIDAD

Al verse descubierta, la semirrígida inició la huida a "gran velocidad" pese a las señales luminosas y acústicas lanzadas para que parara. Asimismo, los funcionarios de Aduanas observaron que había otra embarcación muy próxima a la primera que también arrancó y huyó de la zona, de forma que cada una tomó caminos distintos.

En el curso de dicho desenlace, los agentes vieron que había una tercera embarcación semirrígida de gran tamaño abarloada entre las dos anteriores, que estaba apagada y contra la que impactaron "de manera fortuita", ocasionando una serie de daños.

Tras dicho choque, una persona procedente de alguna de las tres 'narcolanchas' cayó al agua y tuvo que ser rescatada. De otro lado, en la embarcación interceptada se localizó a sus dos ocupantes, quien estaban equipados con teléfonos satelitales y 60 garrafas de 25 litros cada una de gasolina, con unos 1.500 litros en total.

Los tres acusados fueron detenidos y trasladados a las dependencias de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Málaga, siendo el punto más cercano Motril (Granada) si bien dadas la dimensiones de la embarcación y las condiciones meteorológicas adversas para su traslado al puerto de Almería, se procedió al traslado al de Málaga.

La embarcación neumática intervenida contaba con un casco de fibra de 12 metros de eslora y estaba dotada de tres motores fueraborda de 300 caballos, que carecían de número de serie. En su conjunto, su valor está estimado en 193.352,35 euros.

La Audiencia de Almería da validez de la actuación al entender que los agentes actuaron dentro del ejercicio legal de sus funciones de persecución delictiva y, además, en un espacio situado dentro de su jurisdicción, ya que los hechos se situaron en la zona contigua marítima, dentro de las proximidades de la isla de Alborán y no en aguas internacionales.