Condenados tres hombres sorprendidos cuando cargaban casi mil litros de gasolina en garrafas en Almería

Archivo - Garrafas de gasolina incautadas en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres varones que fueron sorprendidos cuando trataban de cargar en el interior de dos furgonetas casi mil litros de combustible que garrafas que llenaban manualmente en una gasolinera situada en una céntrica zona de la capital.

Los acusados, que reconocieron los hechos ante el inicio de la vista oral, han sido condenados a un año de prisión cada uno así como a 15 meses de multa con una cuota diaria de seis euros conforme recoge la sentencia, consultada por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 18,00 horas del 1 de mayo de 2025, cuando los tres acusados fueron localizados en una gasolinera de autoservicio ubicada en la Avenida de Montserrat, en "pleno casco urbano de la ciudad", con numerosas garrafas de plástico que cargan en dos furgonetas de alta gama que habían sido alquiladas para ello.

Los agentes encontraron en el interior de los vehículos un total de 79 garrafas, con una capacidad de 25 litros cada una de ellas, en una cantidad total de 948 litros de gasolina.

El fallo apunta que, en caso de accidente u otra incidencia, dicha cantidad de combustible podría provocar "un importante riesgo de incendio o explosión", máxime cuando eran transportadas en envases de plástico "no homologados ni aptos para evitar derrames o fugas de gases", por lo que la actuación supuso "un grave peligro para las personas y bienes próximos".

Además de las penas de prisión y multa acordadas por un delito contra la seguridad colectiva, la resolución judicial también inhabilita a los acusados para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la manipulación de sustancias combustibles durante siete años.