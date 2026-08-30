Condenan a cuatro años de cárcel en Almería al piloto de una pequeña patera que navegaba con 22 inmigrantes a bordo

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión al patrón de una embarcación neumática de reducidas dimensiones que partió de las costas de Argelia rumbo al litoral de Almería con 22 personas a bordo, entre ellas tres menores de edad, que fueron rescatadas por la Guardia Civil.

El fallo, consultado por Europa Press, condena en firme al piloto de la patera por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ya que el mismo hombre admitió haberse puesto a los mandos de la embarcación para hacer el porte y permitir la entrada de extranjeros de forma irregular en el país.

Según recoge la resolución judicial, la patera fue descubierta por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil sobre las 18,45 horas del 23 de febrero de este año cuando navegaba a varias millas del Cabo de Gata con un total de 22 personas de origen argelino a bordo, entre ellas tres menores de edad.

Se trataba de una embarcación neumática de seis metros de eslora y dos metros de manga equipada con un motor de 40 caballos que se dirigía hacia las costas españolas patroneada por el acusado desde que salieron de una playa no concretada de Argelia.

El acusado admitió que actuaba en connivencia con otras personas no identificadas quienes habían realizado la captación de los inmigrantes, los cobros por el viaje y los traslados hasta el punto de partida, además de adquirir la embarcación y el motor.

En este sentido, su papel dentro del entramado se reduciía a pilotar la patera con ayuda de una brújula, indicando a los inmigrantes lo que habrían de decir de ser interceptados por la Policía.

El viaje se inició en horas nocturnas a través de la embarcación, que carecía de medidas de seguridad como chalecos salvavidas o iluminación.

Además, su tamaño era totalmente insuficiente para transportar a tal número de personas, toda vez que carecía de equipos de radiocomunicaciones o emergencias, con el "consiguiente riesgo para la vida de sus ocupantes".