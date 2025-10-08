Ocho condenados en Almería por estafar a 70 personas con uso de datos obtenidos en la 'deep web'

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a penas de entre 28 y 18 meses de prisión a ocho hombres acusados de estafar a unas 70 personas mediante el uso de sus datos bancarios y DNI, obtenidos en la 'deep web', para efectuar reservas hoteleras y compras online de comida o bienes, algunos de los cuales luego revendían también a través de la red.

El fallo, consultado por Europa Press, absuelve a una de las acusadas mientras que condena al resto por los delitos de estafa continuada, usurpación y pertenencia a grupo criminal ante unos hechos que tuvieron lugar entre febrero y noviembre de 2020.

El tribunal considera que los acusados conformaron un entramado delictivo en el que se repartían sus funciones para conseguir enriquecerse ilícitamente mediante el uso de datos de terceros obtenidos por cuatro de los acusados sin conocimiento de las víctimas, a las que deberán indemnizar con más de 39.500 euros en total.

Estos datos, con los que daban de alta algunos teléfonos, les permitían hacer compras en comercios electrónicos, reservas de habitaciones en hoteles de la comunidad autónoma de Andalucía en webs de viajes para alojarse bajo la identidad de terceros, y realizar pedidos de comida a domicilio mediante empresas de 'delivery'.

En esta línea, también se repartían funciones a la hora de recoger personalmente los objetos ilícitamente adquiridos en los domicilios que solían frecuentar, de lo que se encargaban otros de los cuatro condenados. También solían vender determinada mercancía para conseguir dinero en efectivo.