El conductor del bus implicado en el atropello mortal en Almería da negativo en los test de alcohol y drogas

Avenida Federico García Lorca de Almería, donde se ha producido el atropello mortal de una mujer de 62 años. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor del autobús implicado en el atropello mortal de una mujer de 62 años, vecina de Huércal de Almería (Almería), a primera hora de la mañana a la altura del número 6 de la Avenida Federico García Lorca de Almería capital ha dado negativo en los test de alcohol y drogas practicados por la Policía Local.

Fuentes de la Jefatura han indicado a Europa Press que aún se mantiene la instrucción de diligencias con la declaración del conductor para tratar de esclarecer lo ocurrido y las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar antes de la 7,30 horas, cuando se daba aviso por parte de varios viandantes de que la mujer había sufrido un atropello en la avenida Federico García Lorca, arteria importante de la capital almeriense.

Efectivos sanitarios y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del siniestro, donde se ha confirmado la muerte "en el acto" de la víctima, a la que en un primer momento se le atribuyó una edad de 53 años.

Fuentes municipales han señalado que el vehículo implicado en el atropello no se corresponde con un bus del servicio urbano de la capital, sino que realiza transporte de pasajeros discrecional.

Los agentes de Policía Local, que fueron alertados a las 7,25 horas, trabajan aún para esclarecer las circunstancias del siniestro que se dio en un cruce regulado por semáforos. Asimismo, se está a la espera de los test de alcohol y drogas a los que, como parte del protocolo, se somete al conductor del vehículo.