Irán augura "muchas sorpresas" y subraya que no quiere perjudicar a los estadounidenses de a pie

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha afirmado este lunes que Irán tiene "muchas sorpresas también", en respuesta al discurso del pasado sábado en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que se avecinan "muchas sorpresas" dentro del plan para "desestabilizar" al "régimen" iraní.

"Nosotros también tenemos muchas sorpresas guardadas", ha afirmado Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales que se centra principalmente en el alza del petróleo que está provocando aumentos de los precios para los consumidores en todo el mundo.

"Han pasado nueve días desde el inicio de la Operación Error Épico", ha recordado en referencia al nombre de la ofensiva estadounidense, Furia Épica, "y los precios del petróleo se han duplicado y todas las mercancías suben de precio desaforadamente". "Sabemos que Estados Unidos está conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener el impacto de la inflación. Irán está totalmente preparado", ha subrayado.

En un mensaje posterior, Araqchi ha publicado una tabla con datos de GasBuddy que informa de aumentos del precio de la gasolina de más de 60 centavos de dólar por galón en algunos estados norteamericanos. "Irán no quiere perjudicar a los estadounidenses de a pie que votaron abrumadoramente en contra de las costosas guerras en el extranjero", ha resaltado.

"La culpa del aumento del precio de la gasolina, de la subida de las hipotecas y de que haya sido vapuleado el programa 401(k) --de plan de ahorro para la jubilación-- es totalmente de Israel y sus papanatas de Washington", ha añadido.