La conexión peatonal entre el Puerto de Almería desde el parque Nicolás Salmerón sale a concurso por 74.000 euros

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación por 74.366 euros las obras para adaptar y ampliar el nuevo paso de peatones que permitirá la conexión desde el Parque Nicolás Salmerón hasta el Muelle de Levante dentro de las obras del proyecto Puerto-Ciudad, de modo que la actuación quede también armonizada a la remodelación de la rambla de Belén hasta el Paseo de Almería.

Los trabajos de repavimentación contemplan ejecutar con "carácter de urgencia" una nueva conexión que sea "acorde con las obras que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria" en la zona dado el "avanzado estado" en el que se encuentran los trabajos para abrir a la ciudad unos 6.000 metros cuadrados de superficie de suelos portuarios.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha explicado que esta actuación, en forma de separata, constituye la primera fase del proyecto de conexión entre la Rambla Belén, el Paseo de Almería y el Muelle de Levante, lo que permitirá la continuidad de las obras del proyecto Puerto-Ciudad que actualmente desarrolla la Autoridad Portuaria.

Según el proyecto, consultado por Europa Press, las obras consisten básicamente en anular el paso de peatones actual así crear uno mucho más amplio a base de adoquines de tránsito enrasado con los bordillos de los actuales aceras, con los que se dará continuidad a toda la actuación que pretende unificar el pavimento desde el Muelle de Levante hasta la misma Puerta de Purchena en relación a las obras de remodelación del Paseo de Almería.

El nuevo emplazamiento del paso de peatones, que se dispondrá sobre un perímetro de casi 500 metros cuadrados, requiere también otras obras complementarias de recogida de pluviales y traslado de semáforos y señalización. Del mismo modo, contempla el trasplante de seis palmeras que actualmente ocupan lo que será la futura zona de paso.

En este sentido, la actuación se basa en el proyecto de conexión de la Rambla de Belén y el Muelle de Levante, en el que se fijan los criterios y métodos a aplicar para el traslado de las distintas especies de palmera y su posterior mantenimiento.

La actuación, aprobada por la Gerencia Municipal de Urbanismo y a realizar en un mes una vez que se adjudiquen los trabajos, no contempla cambios en la circulación rodada actual en la vía parque, que transcurre en ambos sentidos, ni en el alumbrado existente, aunque sí se desplazarán los semáforos y demás señalética.

"La actuación busca una integración estética y funcional en la línea del proyecto redactado por el estudio Góngora Arquitectos, con el objetivo de favorecer la accesibilidad y la continuidad peatonal entre dos de los principales ejes urbanos de la capital", ha explicado Cabrera.