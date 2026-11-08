Conmemoran las tres décadas de música cofrade de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz de Almería

Apertura del Certamen de Bandas 'Tres décadas de Pasión' en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Catedral de la Encarnación de Almería se llenó, el pasado sábado 7 "de música cofrade, tradición y patrimonio cultural almeriense" con la celebración del Certamen de Bandas 'Tres décadas de Pasión', una cita musical que ha reunido a nueve formaciones musicales de distintos puntos de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. El evento, organizado por la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz de Almería, se ha convertido en "un encuentro de convivencia y celebración de la música procesional" con motivo de los treinta años de trayectoria de esta formación almeriense.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, el certamen ha contado con la colaboración del Consistorio almeriense y la Diputación Provincial, instituciones que han respaldado esta iniciativa destinada a "poner en valor una de las expresiones culturales más arraigadas en la identidad de la ciudad".

Precisamente, el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez, ha dado la bienvenida a este certamen en el comienzo del mismo, y ha destacado que es "una expresión cultural que forma parte de la identidad de nuestra ciudad y de nuestra tierra, la música cofrade". El edil ha reiterado que tres décadas de pasión "representan mucho más que una celebración, al simbolizar treinta años de dedicación, esfuerzo, convivencia y amor por la música". Una trayectoria construida "gracias al trabajo de músicos, directores, familias y jóvenes que contribuyen a mantener viva una tradición", ha explicado.

En este sentido, el certamen ha reunido a un total de nueve formaciones procedentes de diferentes municipios y provincias, entre ellos Almería, Huércal de Almería, El Ejido, Berja, Sevilla, Martos (Jaén), Lorca (Murcia), Granada y Campo de Criptana (Ciudad Real).

La participación de bandas de distintos territorios ha permitido "compartir experiencias, intercambiar talento y estrechar vínculos a través de la música". Cada formación ha aportado su propia historia, estilo y manera de interpretar la música cofrade, "enriqueciendo un encuentro que registró un lleno absoluto desde primera hora del mediodía", ha resaltado el concejal de Cultura.

En concreto, la Agrupación Musical María Santísima de la Paz de El Ejido ha abierto las actuaciones a las 13,30 horas, y tras ella, la Banda de Cornetas y Tambores Exaltación de Berja, que "deleitó con su música unos minutos más tarde". Seguidamente ha sido el turno de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar de Huércal de Almería, mientras que la Banda de Cornetas y Tambores Monte Calvario de Martos hizo lo propio poco después. Así, la programación ha continuado con la Agrupación Musical Dulce Nombre de Granada y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Amargura de Lorca (Murcia).

Tras una pausa, para la correcta celebración de la Santa Misa en el interior de la Catedral, el certamen se ha reanudado con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria 'Las Cigarreras' de Sevilla, el "plato fuerte de la jornada". Posteriormente, la formación anfitriona, la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz de Almería, tomó el relevo antes de la actuación de clausura.

Al hilo, la Banda del Santísimo Cristo de la Elevación de Campo de Criptana (Ciudad Real) ha sido la encargada de cerrar este sensacional certamen, poniendo el broche final a una jornada dedicada a la música cofrade y a la celebración de tres décadas de trayectoria de la banda organizadora.

En este contexto, el encuentro ha estado presentado por Francisco Javier Vargas y Leo Alonso. Y además, la Plaza de la Catedral ha contado con un ambigú gestionado por la Hermandad del Resucitado de Almería y distintos stands cofrades y musicales que complementaron la programación.