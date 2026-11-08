Condenada una comunidad de propietarios a indemnizar con 49.011 euros a un restaurante por cerrar debido a unas obras

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MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a una comunidad de propietarios a indemnizar con 49.011,97 euros a los titulares de un restaurante situado en el edificio por los perjuicios ocasionados por el cierre del establecimiento durante 47 días debido a unas obras en la red de saneamiento.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, considera acreditado que los propietarios del negocio tuvieron que seguir afrontando los gastos fijos necesarios para mantener la actividad, pese a no poder abrir al público ni obtener ingresos durante el periodo de las obras.

Entre estos gastos figuraban los suministros de electricidad, la compra de alimentos y bebidas, el alquiler del local, las cotizaciones a la Seguridad Social, los servicios de vigilancia y las pólizas de seguros, entre otros.

El tribunal considera razonable la indemnización de 49.011,97 euros, al entender que se trata de cantidades que los hosteleros tuvieron que sufragar con su propio patrimonio para mantener el negocio en condiciones de reanudar su explotación una vez concluidas las obras.

Así, ante la ausencia de ingresos durante los 47 días que permaneció cerrado el restaurante, sus titulares se vieron obligados a recurrir a sus ahorros particulares para hacer frente a los pagos imprescindibles para conservar el establecimiento.