El Ayuntamiento de Sevilla defiende la exhumación de la Fosa Monumento: "Cuando se firme el acuerdo pondremos el dinero"

Archivo - Familiares de los represaliados durante el acto de inauguración del osario memorial de la Fosa de Pico Reja. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido la tramitación de los trabajos de intervención en la Fosa de Monumento a través de la Fundación Universidad-Sociedad (FIUS) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), asegurando que este mecanismo "agiliza los proyectos y no los retrasa" en comparación con el modelo impulsado anteriormente por el Gobierno de España.

A pregunta de periodistas en una atención a medios, Bueno ha confirmado que las cuatro administraciones implicadas ya se han reunido para definir el marco de colaboración y ha garantizado que consignará su aportación económica "en cuanto se proceda a la firma del convenio formal", subrayando que "el compromiso con la memoria democrática consiste en cumplir la ley".

Asimismo, ha calificado la propuesta del sistema FIUS como la opción "más rápida y eficaz" para ejecutar la actuación -que acumula tres años de tramitación-, lo que ha comparado con los trabajos realizados en la fosa de Pico Reja. "Pico Reja, desde que empezó hasta que terminó, pasaron por lo menos 8 años, 9 años. Y aquí en principio llevamos 3 y es cuestión de que nos pongamos de acuerdo las cuatro administraciones, como creo que estamos en ello", ha concluido el portavoz municipal.

En contexto, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, criticó el pasado mes de octubre la "falta de voluntad política" de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla para avanzar en la exhumación e identificación de estos restos, y afirmó que el problema "no es económico, sino de falta de decisión para poner en marcha los trabajos".

"Yo llevo 3 años con la partida presupuestaria de la fosa en un monumento en los presupuestos que no se gastan", ha añadido, a la vez que reclamó "avances" después de que el Gobierno central, Junta, Diputación y Ayuntamiento firmaran un protocolo de colaboración en junio de 2025.

Del mismo modo, señaló que el Ayuntamiento "debe asumir un papel principal porque el cementerio es municipal", tal como ocurrió con la Fosa de Pico Reja, durante la Alcaldía de Juan Espadas.

"Es el Ayuntamiento de Sevilla el que tiene que hacer de promotor y de guía, como administración actuante que es, y le pido que tenga ya la determinación y el compromiso de firmar el convenio, de impulsar la exhumación y la identificación de las 2.613 víctimas que se estiman allí enterradas y que ponga en los presupuestos del Ayuntamiento la cantidad económica que tenga que poner para que esto sea una realidad", defendió el presidente provincial.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha propuesto que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se haga cargo de estos trabajos tras alegar el Consistorio hispalense que "tenía problemas para la contratación del personal necesario".