Consejero de Elsur en caso 'Poniente': El papel de Enciso era "formal" con "acotaciones puntuales" al gerente

Archivo - El ex alcalde de Elegido, Juan Enciso (1), en el macrojuicio del caso 'Poniente'

Archivo - El ex alcalde de Elegido, Juan Enciso (1), en el macrojuicio del caso 'Poniente' - Rafael González - Europa Press - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Befesa, Javier Molina, quien ostentó el cargo de consejero de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido (Almería) entre 1995 y 2004, ha definido el papel del exalcalde Juan Enciso en el seno del Consejo de Administración como "formal" y ha dicho que "solía intervenir puntualmente, haciendo acotaciones a las explicaciones que daba el gerente de Elsur al seguimiento de determinados trabajos".

"Enciso era el presidente del consejo de administración pero no era una presidencia ejecutiva, era formal, y, al margen de las acotaciones basadas en sus conocimientos del municipio al gerente, poco más hacía", ha trasladado Molina a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en su declaración como acusado en el macrojuicio del caso 'Poniente' por una presunta trama de corrupción política y empresarial que habría detraído de las arcas municipales de El Ejido más de 71,1 millones de euros entre los años 2002 y 2009.

Cabe recordar que las acusaciones mantienen que el exregidor, junto al exinterventor municipal José Alemán, habrían consentido las actividades ilegales que se llevaban en el seno de la empresa mixta "a cambio de prebendas". Ellos, según el fiscal, habrían "permitido el lucro ilícito" del resto de miembros de la supuesta trama "haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio".

El presidente de Befesa también se ha referido a Alemán a preguntas del fiscal y ha asegurado que "no tenía ningún papel, ni ningún cargo en Elsur". "Era consejero a propuesta del Ayuntamiento con un gran conocimiento sobre la situación financiera, que sobre todo intervenía para aclarar plazos de pago, o describir cómo se iba regularizando la deuda. No tenía ninguna intervención relevante y solo intervenía cuando el gerente hablaba de temas técnicos", ha remarcado ante el tribunal de la Sección Tercera presidido por la magistrada Társila Martínez.

Molina ha declarado junto a Justo Bolaños, consejero de Elsur y director de administración de Agua y Gestión entre 2004 y 2014, y el también miembro del consejo de administración, Antonio Marín en la cuarta sesión de la vista oral en la que se les atribuye presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública, entre otros.

Los tres han coincidido, en la misma línea apuntada por los exconsejeros de Elsur por parte del socio privado o Grupo Abengoa que les han precedido, en que el consejo "no tenía funciones ejecutivas" y en que el director general o gerente "tenía las competencias delegadas" y "decídía sobre las subcontrataciones" bajo sospecha en el juicio, si bien han matizado "que nunca se hizo reproche a su gestión".

"Por lógica un consejo de administración que se reúne 11 veces al año no puede autorizar los contratos, adquisiciones y suministros por el elevado número diario", ha señalado en este sentido el presidente de Befesa, quien ha añadido que, en su condición de consejero, "tenía conocimiento, por supuesto, de se hacían subcontrataciones porque esa obra fuera de canon no podía ser asumida por los recursos de Elsur, eran obras imprevistas, pero esas subcontrataciones nunca pasaron por el consejo, ni se aprobaron, ni se autorizaron".

Antonio Marín ha señalado al respecto en su declaración que esa delegación "para la gestión ordinaria de la sociedad y el 'día a día' era habitual en Abengoa y se ha sumado a que, en el seno del consejo de administración, había un "lígero conocimiento pero sin detalle" de las subcontratas pero "no de cómo se seleccionaban ni de cuál era la mecánica de contratación".

Justo Bolaños ha declarado que en el consejo de administración, entre otras cuestiones, sí se abordaba la situación de tesorería de la empresa mixta, "normalmente alarmante siempre debido a la falta de pago en tiempo y forma del cliente principal, que era el Ayuntamiento de El Ejido" y ha afirmado que, a su juicio, "no tenían motivos para sospechar que la facturación" que se hacía a Elsur "no correspondieran a conceptos reales y valorados a precios de mercado como atestiguan las cuentas anuales y las auditorias".

Ha ratificado que, entre el canon que calculaba Elsur y el canon que aprobaba el Ayuntamiento se hacía "una revisión a la baja después de un proceso de negociación" y ha afirmado que el canon "era una parte importantisima de la cifra de negocios de la sociedad", participada en un 70 por ciento por empresas que el sumario denomina Grupo Abengoa.

SOBREFACTURACIÓN CON 'FEE' Y 'EXTRA-FEE'

El interrogatorio de la Abogacía del Estado ha vuelto a girar fundamentalmente en torno a la facturación de los servicios denominados 'Fee' y 'Extra-fee' y que, según la Fiscalía, sirvieron para "sobrefacturar" en "concepto de gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento que "no se prestaron" con una mecánica que indicaría "claramente que el socio privado de Elsur decidía primero la cantidad de dinero que se iba a llevar y después confeccionaba el contrato, las facturas, los pedidos y resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas".

Justo Bolaños, en su condición de director económico-administrativo de Aygesa, ha asegurado ser "conocedor de esas facturas" pero ha negado "elaborarlas" para señalar a "las personas mi cargo". Ha indicado que realizó "servicios de auditoria interna, planes para obtener financiación y otros asesoramientos" para Elsur "por su trabajo durante 13 años en una consultoría de primer nivel" y ha afirmado desconocer "porqué" se facturaban cuantías dispares por un mismo trabajo o "siempre se facturaba a final de año".

"Podría haber un nerror en la imputación de horas en cuanto a concepto de servicios, pero no errores globales en las horas facturadas a cada servicio o empresa", ha manifestado con respecto a lo facturado por Aygesa a Elsur.

Al ser preguntado por si, "tras 2.790 horas de asesoramiento facturadas", continuaba afirmado que "no tenía conocimientos de cuál era el coste de las subcontratas", ha respondido que estas "no tenían ninguna anomalía y que al examinar la contabilidad, no había elementos para sospechar que hubiera irregularidad en alguna de esas facturas".

El acusado Justo Bolaños ha indicado que los 'fee' y los 'extra-fee' "no se calculaban por que estaban en el contrato entre Elsur y Aygesa", era un "porcentaje fijo", ante lo que la Abogacía del Estado ha esgrimido que por este servicio "en 2008 se facturó a Elsur 3,9 millones de euros y 2,7 millones en 2009".

Javier Molina ha precisado que lo que ha calificado de "contraprestación de servicios del socio privado" es habitual que se "traduzca en un porcentaje sobre las ventas de la sociedad" y ha dicho que en la constitución de la sociedad en 1995 "no se recogían ni tácitamente, ni expresamente los 'fee' y 'extra-fee'".