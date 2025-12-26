La Junta inaugura la restauración e iluminación de las Murallas del Cerro de San Cristóbal en Almería

Inauguración de la la restauración e iluminación de las Murallas del Cerro de San Cristóbal en Almería - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reseñado este viernes que ha inaugurado la remodelación de la cara sur de las Murallas del Cerro de San Cristóbal y la nueva iluminación ornamental del espacio, localizado en Almería. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Instalaciones Eléctricas Segura y han incluido la instalación de proyectores de superficie colocados en el suelo, protegidos en jaulas antivandálicas, siguiendo un criterio homogéneo en todo el recorrido de la muralla, excepto en las torres.

Para la iluminación de las torres de la cara norte han empleado proyectores con haz asimétrico y tecnología de temperatura de color variable, mientras que en las torres de la cara sur de la Muralla se han instalado luminarias lineales con óptica asimétrica en la barandilla de la pasarela transitable y luminarias autónomas alimentadas por placas solares en las zonas no transitables.

Según una nota emitida por la Junta, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, y el delegado territorial, Juan José Alonso, ha inaugurado la actuación, que ha sido a su vez impulsada por la Consejería Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Durante el acto, el consejero ha señalado que "con esta actuación se da un paso importante para poner en valor las Murallas del Cerro de San Cristóbal, incorporando una iluminación respetuosa con el entorno y pensada para cuidarlo", y ha añadido que "se trata de una intervención que permite que este espacio pueda disfrutarse mejor y con mayores garantías de conservación".

Según ha enmarcado la Junta, esta intervención ha tenido como objeto "realzar y embellecer la histórica Muralla del Cerro de San Cristóbal, que bordea el espacio monumental del cerro, mediante la implantación de un sistema de iluminación ornamental en sus caras norte y sur".

El proyecto ha sido redactado por la empresa Diseño y Consultoría de Iluminación, que también ha asumido la dirección facultativa y el control de seguridad y salud de la obra, contando con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Histórico.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, su compromiso con la recuperación del Conjunto Monumental de La Alcazaba, "que está viviendo una transformación sin precedentes. Es un paso más en la protección y puesta en valor de un legado que nos identifica como ciudad y que queremos seguir cuidando y proyectando hacia el futuro".

Según ha destacado la alcaldesa, la nueva iluminación de la muralla de Jayrán permite que uno de los símbolos más reconocibles de Almería "vuelva a brillar también de noche, siendo una actuación que realza nuestro patrimonio y lo integra en el paisaje urbano con respeto, eficiencia y sensibilidad hacia su enorme valor histórico".

Cabe enmarcar que todos los proyectores instalados en el suelo disponen, además, de un sistema de alarma independiente que se activa ante cualquier vibración, reforzando así la protección del conjunto monumental.

Paralelamente, la actuación ha incluido un control arqueológico de los movimientos de tierra, ejecutado por la empresa Cortes Arqueología y Patrimonio, con el objetivo de minimizar cualquier afección física o visual de las luminarias al bien patrimonial.

La inversión total de la actuación supone casi 600.000 euros (368.594 euros en la restauración de la cara sur de la Muralla del Cerro de San Cristóbal y 320.704 euros de la nueva iluminación). Si bien, la cifra se incrementa hasta casi los 1,7 millones de euros desde 2022 sumando los 1.092.686 euros de la remodelación ya llevada a cabo de la cara norte de las Murallas y la Almudaina.

Asimismo, la cuantía se ha financiado íntegramente con fondos propios de la Junta de Andalucía, y se ha completado con el refuerzo de las medidas de seguridad en la zona mediante la ampliación del sistema de alarma existente, incorporando cámaras de videovigilancia y detectores de movimiento para prevenir actos vandálicos y garantizar la conservación del nuevo sistema de iluminación.