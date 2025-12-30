Autorizados 8,6 millones para las obras de abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora en Almería

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, junto a la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado el expediente de gasto para la contratación de las obras de abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora, incluyendo la ampliación y mejora de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Albox (Almería) con un presupuesto de licitación de 8.675.061,17 euros.

Estas actuaciones están declaradas de interés de la Comunidad Autónoma a través de un acuerdo de 16 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno en el que se establecían las obras hidráulicas destinadas a paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas de Andalucía, según ha indicado la Junta en una nota.

Asimismo, se trata de una actuación también recogida en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que incluye la ampliación y mejora de la ETAP de Albox.

En este programa figura la consejería competente en materia de aguas como administración responsable de la ejecución de esta actuación y como administración financiadora al cien por cien en el periodo 2022-2027.

La financiación de estas actuaciones se realizará con cargo al canon de mejora, con un plazo de ejecución de 18 meses sin posibilidad de prórroga Los trabajos suponen la demolición, explanación y limpieza del terreno, construcción de depósitos, tuberías y estaciones de bombeo, obras para el tratamiento de agua y trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable.