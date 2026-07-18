Controlado el incendio de Laujar de Andarax (Almería) aunque continúa trabajando el Plan Infoca

Declarado un incendio forestal en Laujar de Andarax (Almería) que moviliza a doce medios aéreos. - PLAN INFOCA

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, continúa trabajando para la extinción del incendio declarado este sábado en el municipio almeriense de Laujar de Andarax, que está controlado.

En concreto, el fuego ha quedado controlado sobre las 22,00 horas pero los efectivos continúan en el lugar con su remate y liquidación. Así, actualmente se encuentran en el lugar 17 efectivos por tierra y una autobombas.

Un incendio controlado es aquel en el que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.