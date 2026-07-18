Moreno pide "sentido común" y "precaución" ante una ola de calor que puede durar hasta 20 días en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado a la ciudadanía "muchísima precaución" y "sentido común" ante el comienzo de una ola de calor en buena parte de la comunidad que, según las previsiones meteorológicas, podría prolongarse durante hasta 20 días.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, Moreno ha advert6ido de que se espera una ola de calor "intensa y bastante larga" que puede poner en riesgo la salud de la población.

"Nos dicen desde la meteorología que nos viene una ola de calor que puede incluso durar 20 días", ha señalado el presidente andaluz, quien ha instado especialmente a cuidar de las personas mayores y de los niños, así como a seguir todas las indicaciones de las autoridades.

Entre las recomendaciones, Moreno ha pedido evitar salir a la calle durante las horas centrales del día, especialmente en torno a las 15,00, 16,00 y 17,00 horas, cuando las temperaturas alcanzan sus valores más elevados.

También ha aconsejado utilizar ropa cómoda, ligera y transpirable, además de mantener una hidratación constante mediante el consumo frecuente de agua y otras bebidas.

El presidente de la Junta ha recordado igualmente la necesidad de proteger a los animales de compañía, ya que "ellos también sufren el calor", por lo que ha pedido a sus propietarios que estén pendientes de sus necesidades durante este episodio de altas temperaturas.

"En definitiva, sentido común para protegernos de unas temperaturas muy altas que pueden causar daños a nuestra salud y a los seres que queremos", ha concluido Moreno, antes de insistir en la necesidad de protegerse tanto del sol como del calor.