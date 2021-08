Cooltural Fest celebra su regreso en Almería con tres bandas en "absoluto estado de gracia"

ALMERÍA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde finales de junio del pasado año, finalizados los tres meses de

confinamiento del inicio de pandemia, Cooltural "ha estado del lado de la

#culturasegura gracias al trabajo conjunto del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music".

En este más de un año ha desarrollado más de medio centenar de conciertos con Cooltural Go!, a lo que se añaden otras iniciativas complementarias. Este viernes fue el turno de su "cabecera principal: Cooltural Fest", que puso a Almería desde su estreno, en 2018, y su doble apuesta de 2019, "en el mapa del turismo festivalero", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La tercera edición de Cooltural Fest se adapta a esta realidad sanitaria pero ha vuelto a recuperar las sensaciones de antaño con tres bandas en

la primera de las dos jornadas del cartel, con Dorian, Chef Creador y La La Love You. Este sábado harán lo propio Viva Suecia, K!ngdom y Depresión Sonora.

Con un progresivo aceleramiento y descaro en sus creaciones, los salmantino-leoneses de Chef Creador tuvieron el honor de ser el grupo que sonó en primer lugar en el regreso de Cooltural Fest tras el año en barbecho de 2020. El grupo, en formato de power trío, fue a tiro hecho desde el inicio, desgranando los cuatro temas de su último trabajo: 'Sensación de Vivir', con 'Telepí', 'Tus Putos Emojis' o 'Tan Felices'. "Canciones hijas de su tiempo, donde no faltan las referencias a redes sociales, usos y costumbres de la última época".

De las anteriores, la serie B de 'Cómo Matar a Un Zombie', la declaración de amor platónico de 'Winona'Forever' y 'El Poder Mágico Del Ritmo', con la que cerraron, "culminaron la medio docena de temas que les valió el aplauso y vítores del público, que agradecieron con ese sentido del humor desarrollado desde el propio título del grupo, tomado de un gag de Muchachada Nui".

El segundo lugar de actuación fue para los madrileños La La Love You. Una

banda que reconocía que "la primera vez que salimos a tocar fuera de

Madrid fue aquí a Almería". "Sea por ese plus extra de energía, la banda de power punk-pop salió a romper desde el inicio con 'Alucina, Vecina' o 'Irene', para después recuperar la más melódica 'El Momento Perfecto', "una canción que no hemos tocado muchas veces pero que hemos recuperado en el repertorio porque es de las más escuchadas en Spotify".

Para el tramo final y tras 'Quédate Conmigo', canción que en su versión de

estudio les valió a reunir a nombres del presente como Dani Alcover o Arkano, llegó el momento de acelerar las pulsaciones con la subida de dos

'animadores' de entre el público en la jovial 'Pócima del Amor', con guiños skatalíticos, la furia de 'Más Colao Que El Cola Cao' y el cierre con su tema más popular, 'El Fin Del Mundo'.

"Venimos con todo nuestro espectáculo, con toda la energía, con todas las

intención de haceros llegar las ganas que tenemos de tocar", avisaba en el primer tramo del concierto un especialmente inspirado y empático Marc Gili, vocalista de Dorian. 'Noches Blancas' y su estribillo efectista sirvieron de entrada para pasar a más guitarras y contundencia en 'Verte Amanecer', con ese desarrollo de piano de Belly Hernández en el que, pese a las programaciones, le dan un aire de épica de estilo americana bastante notorio, gracias a también a las luminarias redondas, "como cuando Springsteen enciende todos los focos de los recintos cuando canta 'Born To Run'.

"Pero si hay algo que caracteriza a Dorian es su profunda y natural elegancia para desplegar tempos y programaciones luminosas, bailables, entre el neón y el buen armazón orgánico de baterías, tambores, dobles guitarras y una sobria y omnipresente línea de bajo, en manos de Bart". La banda se completa con Rober, incorporado a la batería en esta gira, y el multiintrumentista y vocalista ocasional en un par de temas, Lisandro Montes.

El momento más serio de la noche se produjo cuando dedicaron su reciente 'Dual' a la memoria de Samuel, "asesinado solo por ser distinto que ese montón de irracionales" y reclamó que "cuando veáis o escuchéis a alguien hacer una broma o comentario machista sobre el culo de una mujer, racista por el tono de piel de aquel, o homófobo, por favor, parad la cadena y decidle que estamos en el siglo XXI".

Con un furibundo arranque, acercaron al final esperado con la coreada 'Cualquier Otra Parte', infalible, para hacer parada en 'La Isla' antes de

la despedida habitual de 'La Tormenta de Arena', prolongada en su final

instrumental de manera poderosa. "Un cierre brillante para una actuación llena de chispazos de brillantez".