La Copa Covap aborda los efectos del uso abusivo de pantallas en la alimentación infantil

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha abordado junto a la Asociación 5 al Día los efectos del uso y, "especialmente el empleo abusivo", de pantallas durante las comidas en "la alimentación y al desarrollo de hábitos saludables en la infancia".

En concreto, desde la organización de la Copa Covap han esgrimido el Estudio Aladino 2023 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) que advierte de que "un importante número de menores podría verse afectado por este hecho si se tiene en cuenta que el 30% de los escolares pasa más de dos horas diarias frente a la pantalla, un tiempo que supera ampliamente las recomendaciones de los organismos internacionales y que se asocia con un mayor riesgo de sedentarismo, sobrepeso y obesidad".

Esta relación "está confirmada por diversos estudios científicos", entre los que destaca el publicado en la revista 'Nutrients', que señala que "los menores que pasan más tiempo ante dispositivos electrónicos o la televisión consumen más alimentos ultraprocesados y menos frutas, hortalizas, pescados y cereales integrales".

Además, "demuestra que comer frente a pantallas aumenta la ingesta de tentempiés poco saludables y constituye un factor de riesgo para la obesidad", advierten también desde la Copa Covap, según se recoge en un comunicado difundido este lunes.

"El tiempo de pantalla actúa como un factor que desequilibra la alimentación infantil porque distrae de las señales naturales de hambre y saciedad, lo que puede conducir a comer más y peor", ha agregado el presidente del comité científico de la Asociación 5 al Día, Manuel Moñino.

El hecho de comer mientras se utilizan dispositivos móviles provoca lo que los expertos denominan 'mindless eating' o "comer sin atención". Este hábito "dificulta que el cerebro perciba las señales de hambre y saciedad, favoreciendo la ingesta inconsciente de más cantidad de alimento".

"La distracción que producen las pantallas durante las comidas impide a los niños y niñas escuchar su cuerpo y disfrutar de la experiencia alimentaria", añade Manuel Moñino, que además defiende que "las comidas deberían ser un momento para compartir, conversar y reconectar en familia, no para aislarse frente a un dispositivo".

En la misma línea, el Informe sobre Nutrición Infantil 2025 de Unicef --explican también desde la Copa Covap-- alerta de que "la publicidad digital y la exposición constante a contenidos sobre productos ultraprocesados están condicionando las preferencias y decisiones alimentarias de los menores, desplazando los alimentos frescos y saludables de su dieta".

"El resultado de aumentar la exposición a productos poco saludables es lo que se conoce como efecto de sustitución dietética, donde las frutas, hortalizas y otros alimentos saludables son desplazados por opciones rápidas, calóricas y menos nutritivas", afirma Moñino.

El uso de pantallas entre padres, madres e hijos está además "estrechamente relacionado". "Los niños y niñas aprenden observando, por lo que imitan los comportamientos que ven en casa. Cuando las familias son conscientes de los riesgos de un uso abusivo de los dispositivos, establecen mejor las normas alimentarias y digitales, creando entornos saludables", explican desde 5 al Día. Entre las medidas "más efectivas" destacan "establecer zonas libres de pantallas en el comedor o la cocina, comer en familia sin dispositivos y participar activamente en la conversación durante las comidas".

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de "promover una alimentación equilibrada y consciente", la Copa Covap y 5 al Día proponen una serie de "recomendaciones prácticas" para las familias, como "apagar la televisión y dejar los móviles o tabletas fuera del espacio donde se suele comer; hacer de las comidas un momento compartido donde conversar, preguntar por el día o implicar a los niños y niñas en la preparación de los alimentos".

Otras recomendaciones son que los adultos muestren "el comportamiento que esperan de los menores, disfrutando de la comida y evitando distracciones; aplicar los cambios de forma gradual, empezando por una comida al día sin pantallas e ir aumentando progresivamente", y "educar en las señales corporales, enseñando a los niños a identificar cuándo tienen hambre o están saciados, respetando su apetito y evitando forzarles a comer".

COPA COVAP

Los efectos de las pantallas en la alimentación infantil ha sido la temática en torno a la que ha girado la sede de la 13ª edición de la Copa Covap que ha tenido lugar este pasado domingo en Huércal de Almería ante más de 1.000 asistentes.

Se trata de un evento en el que, además de celebrarse partidos de fútbol y baloncesto, y baloncesto 3x3, un equipo de especialistas nutricionistas imparte a los familiares una formación sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos tecnológicos titulada 'Familias digitales, hábitos saludables'.

Por otro lado, psicólogos trabajan con los niños a través de la sesión 'Descubriendo tu superpoder digital' para "promover un uso responsable de la tecnología".

Los equipos C.D. Roquetas de baloncesto femenino, El Toyo Basket de baloncesto masculino, El Toyo Basket Marino de 3x3 femenino, El Toyo Basket Azul de 3x3 masculino y Almerimar U.D. en fútbol han sido los ganadores en sus categorías y representarán a Almería en la Fase Final.

Esta 13ª edición de la Copa Covap incorpora a Jesús Navas como nuevo embajador, "simbolizando los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa", que suma este año cinco nuevos patrocinadores de referencia, como la Fundación Unicaja, la Junta de Andalucía, Volvo, Culligan y John Smith, que es la marca que viste las nuevas equipaciones.