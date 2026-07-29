Correos facilita el pago de los recibos de DUE-Aguas de El Ejido (Almería) en sus oficinas y mediante el reparto rural

El alcalde en funciones de El Ejido (Almería), José Francisco Rivera, y un representante de Correos durante la firma del acuerdo para facilitar el pago de los recibos de agua. - CORREOS

EL EJIDO (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE) y Correos han firmado en El Ejido (Almería) un acuerdo de colaboración que permitirá a la ciudadanía abonar desde el 1 de agosto los recibos de agua en cualquiera de las oficinas de Correos o mediante los servicios de reparto rural.

Según han indicado ambas entidades en una nota, la adhesión al servicio Correos Pay, que funciona mediante giro postal electrónico, ofrece un sistema de pago "ágil, accesible y con amplios horarios" desde las más de 2.300 oficinas de Correos de España, entre ellas las 42 ubicadas en la provincia de Almería.

El servicio también estará disponible en el ámbito rural a través de los cerca de 6.000 carteros y carteras rurales, 76 de ellos en la provincia almeriense, que podrán gestionar los pagos mediante sus dispositivos PDA.

De este modo, Correos acercará los trámites esenciales a las zonas con menor acceso a servicios presenciales y utilizará su red postal como canal de acceso a los servicios públicos.

DUE-Aguas de El Ejido gestiona las infraestructuras hidráulicas del municipio y presta los servicios de suministro de agua potable y saneamiento.

La entidad atiende a los nueve núcleos de población del término municipal: El Ejido, Almerimar, Balerma, Las Norias de Daza, Santa María del Águila, San Agustín, Matagorda, Guardias Viejas y Pampanico. Además, garantiza el suministro a más de 93.000 habitantes.

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con la mejora de los servicios públicos, "facilitando el abono de suministros y contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo económico en entornos urbanos y rurales".