Cortes en la A-7 a su paso por Almería y El Ejido por obras desde este lunes que duran varios días

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo circulando por la A-7, a su paso por la provincia de Almería. - 112 - Archivo

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico ha informado de que está previsto realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 desde este lunes, 23 de marzo.

En concreto, la actuación comprende el tramo de vía entre los puntos kilométricos 761+780 y 764+900, a su paso por Almería, por lo que será necesario cerrar todos los carriles con transfer, informa en un comunicado.

Las actuaciones están previstas desde las 7,00 horas de este lunes hasta las 18,00 horas del día 26 de marzo.

Asimismo, se intervendrá entre los puntos kilométricos 822+600 y 821+000 (El Ejido) en sentido decreciente, que obligará al cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están programadas desde las 3,00 horas del lunes hasta las 13,00 horas del día 27 de marzo.