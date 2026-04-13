El nuevo centro de salud de Benahadux atenderá a más de 32.000 personas tras una inversión de 4,2 millones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto a la alcaldesa de Benahadux (Almería), Noelia Damián, a su llegada al nuevo centro de salud del municipio. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

BENAHADUX (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado el "muy decidido avance" que supone el nuevo centro de salud de Benahadux (Almería), en funcionamiento desde el pasado 9 de marzo, tras realizar una visita técnica a las instalaciones, que han supuesto una inversión total de 4,2 millones de euros y que atienden a 32.132 personas de la zona básica de salud del Bajo Andarax.

Con este desplazamiento, el consejero ha querido comprobar "de primera mano" el funcionamiento del centro durante su primer mes de actividad, así como verificar que responde a las necesidades que se habían planteado.

Durante su intervención, Sanz ha agradecido al Ayuntamiento de Benahadux la cesión del solar sobre el que la Junta ha construido y equipado el inmueble, y ha valorado la colaboración institucional para poder ofrecer "los mejores servicios a los ciudadanos".

En este sentido, ha trasladado su reconocimiento a los profesionales sanitarios y no sanitarios del centro, a quienes ha agradecido su "vocación de servicio público", así como "un gran esfuerzo, un gran sacrificio, un gran compromiso y una gran profesionalidad".

El nuevo centro de salud, cabecera de la zona básica de salud del Bajo Andarax, dispone de 2.100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, según los datos facilitados por la Junta. La actuación ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros para la construcción y otros 500.000 euros para el equipamiento, procedentes de fondos Minap y europeos.

Sanz ha incidido en que las nuevas instalaciones no solo corrigen carencias del anterior edificio, sino que además permiten incorporar prestaciones que hasta ahora no se ofrecían en la localidad.

"Benahadux tiene un centro de salud a la altura de la población y el área de gestión", ha afirmado el consejero, quien también ha definido el inmueble como "uno de los centros de salud top de los que estamos construyendo".

Entre los espacios asistenciales, el centro dispone de tres consultas de Medicina General, una de Pediatría, tres consultas de enfermería, una consulta polivalente, sala de extracciones y tratamiento, consulta y sala de cirugía menor, sala de rayos X y sala de educación sanitaria. El edificio suma además despacho de dirección, biblioteca con sala de juntas, aula de formación, vestuarios y servicios generales.

NUEVOS SERVICIOS Y REFUERZO DE PLANTILLA

El consejero ha puesto el acento en la incorporación de nuevos servicios como la sala de radiodiagnóstico y la sala de rehabilitación y fisioterapia, dos dotaciones con las que, según ha señalado, se evitarán desplazamientos a otros centros y se aliviará la carga asistencial en otros dispositivos sanitarios.

En el caso de la radiología, ha recordado que antes los usuarios tenían que acudir a Torrecárdenas, mientras que para recibir fisioterapia debían desplazarse a Huércal de Almería.

La plantilla del centro está formada por 25 profesionales, entre ellos los procedentes de las antiguas instalaciones y cinco nuevas incorporaciones con las que se ha reforzado el servicio: un técnico en cuidados auxiliares de enfermería para la sala de fisioterapia, un fisioterapeuta, un técnico especialista en radiología, un trabajador social y un auxiliar administrativo.

Asimismo, Sanz ha destacado el funcionamiento independiente del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), ubicado en el mismo inmueble pero como una unidad separada del resto del edificio, con acceso directo para personal y ambulancias desde la calle Málaga. A ello ha sumado la separación de la zona de urgencias, que cuenta con acceso propio y equipamiento nuevo para la atención de estas situaciones.

Junto a la atención en consulta, tanto programada como a demanda, el centro incorpora otras prestaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la atención a problemas cardiovasculares, el tabaquismo, los procesos crónicos, los cuidados paliativos, la vacunación infantil y la inmunización de adultos, además de programas de cribado y pruebas complementarias, según ha enumerado el consejero durante la visita.

En el ámbito provincial, Sanz ha asegurado que Almería tiene "carácter prioritario" para la Junta en materia sanitaria. En este contexto, ha señalado que la provincia cuenta actualmente con 11.068 profesionales en el sistema público de salud, frente a los 6.724 de 2018, y ha añadido que Almería será la segunda provincia andaluza con más incorporaciones dentro del refuerzo previsto para 2026, con 514 nuevos profesionales.

El titular andaluz de Sanidad ha sostenido que, aunque "siempre" queda trabajo por hacer en sanidad, resulta "innegable" que se ha realizado una apuesta por mejorar medios, plantillas y servicios, y ha reiterado tanto el agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración como el reconocimiento a los profesionales del sistema sanitario.