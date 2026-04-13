Arrancan las inspecciones a la campaña de sandía y melón de Almería, que prevé un 9,1% de incremento de superficie

Invernadero de sandías. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Almería ha iniciado la campaña de inspecciones 'No cortes en verde' para la sandía y el melón en el marco del seguimiento de la comercialización de estos cultivos de primavera para los que esta temporada se prevé un incremento del 9,1 por ciento de superficie de cultivo con respecto a la campaña de 2024/2025.

En concreto, este año se contempla una estimación de 11.857 hectáreas de sandía, esto es, en torno a un 8,1 por ciento más que la pasada campaña; mientras que para melón hay previsto el cultivo en 2.818 hectáreas, lo que representa una subida del 13,4 por ciento.

Este incremento responde, en parte, a la evolución de otros cultivos hortícolas durante la campaña previa, así como a la planificación de las explotaciones agrícolas de la provincia, según ha indicado la Junta en una nota.

Las inspecciones, en colaboración con Hortyfruta, se llevarán a cabo en las empresas comercializadoras de la provincia desde el inicio de la campaña, previsto para principios de abril, y se mantendrán hasta su finalización, adaptándose a los distintos ciclos de producción en función de las zonas y momentos de recolección.

En la pasada campaña se realizaron más de un centenar de controles sobre más de 1,4 millones de kilos de producto, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas, con episodios de lluvias más intensas de lo habitual que afectaron al desarrollo de los cultivos, especialmente durante la fase de floración y cuajado. A pesar de ello, la producción se mantuvo en niveles similares debido al aumento de la superficie cultivada.

Estos controles permitirán verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, así como la trazabilidad de los productos y la posible presencia de partidas procedentes de terceros países.

La evolución de la campaña actual estará condicionada por factores como las condiciones meteorológicas, la incidencia de plagas y enfermedades, así como la dinámica de los mercados. Las previsiones apuntan a una primavera con temperaturas superiores a la media, lo que podría influir en los ciclos de maduración y en el desarrollo de los cultivos.

Asimismo, se mantiene el seguimiento de prácticas agronómicas relacionadas con el control biológico en los cultivos de primavera, en un contexto en el que estas técnicas continúan presentes en la producción de sandía y melón y contribuyen a la gestión de plagas en las explotaciones agrícolas.

En paralelo, se continúa prestando atención a la evolución de las producciones procedentes de otras zonas y de terceros países, cuya presencia en los mercados puede coincidir con el inicio y el final del ciclo productivo de estos cultivos en la provincia.

La campaña de inspecciones se enmarca en las actuaciones habituales de control de la comercialización de productos hortofrutícolas y tiene como finalidad contribuir al adecuado desarrollo de la campaña, en coordinación con el sector y los agentes implicados.

La campaña 'No cortes en verde', que se desarrolla desde hace más de dos décadas, tiene como finalidad comprobar que la sandía y el melón alcanzan el grado de maduración adecuado antes de su comercialización, de acuerdo con los requisitos establecidos para su distribución en los mercados.