Cosentino acerca la Inteligencia Artificial a los hijos de sus empleados en Cantoria (Almería)

Jóvenes participan en el campamento de IA organizado por Cosentino en la sede central de la compañía en Cantoria (Almería). - COSENTINO

CANTORIA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La multinacional Cosentino ha puesto en marcha esta semana en su sede central de Cantoria (Almería) un campamento de Inteligencia Artificial (IA) dirigido a hijos e hijas de trabajadores con el objetivo de "facilitar la conciliación de las familias" en los primeros días de septiembre cuando los colegios aún permanecen cerrados.

El taller se celebra durante toda la semana y ofrece a los participantes actividades formativas en torno a las nuevas tecnologías mientras sus familias retoman la actividad laboral tras el periodo vacacional.

De la mano de distintos profesionales de Microsoft y en grupos reducidos, el programa "busca aportar a los jóvenes una experiencia formativa y divertida, en la que descubrirán el mundo de la IA, la robótica y la programación de la mano de expertos", según ha indicado la marca en un comunicado.

El campamento se divide en dos grupos por edad, el primero para estudiantes de tercero y cuarto de ESO y el segundo para estudiantes de primero y segundo de Bachillerato.

El programa formativo combina charlas inspiradoras, talleres prácticos y sesiones con micro bit con kits disponibles para todos los participantes. En horario de 10,00 a 18,00 horas, las jornadas incluyen además una visita guiada por diferentes instalaciones del Parque Industrial de Cosentino.

De esta forma, de la mano de Microsoft y con la implicación de los equipos de 'People y Business Technology' de Cosentino, durante estos días muchas familias "contarán con una ayuda de calidad a la hora de afrontar el reto de la conciliación, viendo además cómo sus hijos e hijas disfrutan de una formación única y avanzada que les acerca al mundo de la IA de forma práctica y de la mano de los mejores expertos".