Carmen Crespo (PP). - PP

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha acusado este miércoles al ministro de Agricultura, Luis Planas, de "abandonar a los agricultores ante las plagas" y "negarles el agua" ante los "recortes" en los trasvases y los "retrasos" en la creación de nuevas desaladoras en Almería.

En una nota, la dirigente 'popular' ha asegurado que el Gobierno "no ha hecho nada para autorizar productos que permitan combatir" la plaga de Thrips parvispinus que afecta a la producción invernada de pimiento, de modo que los agricultores "luchan prácticamente con las manos atadas" contra la plaga mientras que "el ministro sigue mirando hacia otro lado".

"Los agricultores almerienses llevan una campaña y media de retraso respecto a otros países de la Unión Europea que sí están aplicando sustancias para combatir el Thrips", ha añadido entre críticas por la "falta de autorización" de "algún producto" con el que hacer frente a este insecto tras las peticiones "desesperadas" y "reiteradas" de la Junta y las organizaciones de productores.

"Nos da igual cuál sea el producto que autorice el ministerio, pero lo que no puede hacer es no autorizar ninguno", ha añadido Crespo más allá de las peticiones realizadas sobre la autorización específica de activos como el spirotetramat, cuyo uso fue prohibido por la UE, según han recalcado el propio Planas.

Con ello, ha exigido que desde el Gobierno central "se dé una solución", "se ayude a nuestros agricultores" y "se les proporcionen herramientas para combatir una plaga que está poniendo en serias dificultades sus explotaciones y su rentabilidad", según ha señalado.

Para Crespo, resulta "inadmisible" que un ministro de Agricultura visite de forma "electoralista" una de las principales zonas productoras de frutas y hortalizas de Europa y "no tenga respuestas para uno de los problemas que más preocupan actualmente al campo", por lo que le ha afeado que acuda solo "a hacerse la foto"

"NI UNA SOLA GOTA MÁS DE AGUA"

Por otra parte, la candidata del PP también ha criticado el "castigo sistemático" que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado a la provincia en materia hídrica. "En ocho años el Ejecutivo socialista no ha sido capaz de traer ni una sola gota más de agua a Almería, al contrario, ha recortado recursos fundamentales y ha mantenido paralizadas infraestructuras imprescindibles", ha manifestado.

Además, ha señalado los "recortes" en el trasvase Tajo-Segura y la "falta de avances" para ampliar las desaladoras de Campo de Dalías y Carboneras, así como la "ausencia de soluciones" para la desaladora del Bajo Almanzora I, que "sigue pendiente de reparación", junto con la "falta de inicio de las obras de la desaladora del Bajo Almanzora II".

"El balance de Pedro Sánchez y de su ministro de Agricultura con Almería es demoledor: menos agua, menos recursos y ninguna solución", ha insistido la candidata 'popular', para quien el agua es una "cuestión de supervivencia económica, empleo y futuro para Almería".