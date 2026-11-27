El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha anunciado este viernes por sorpresa su retirada del motociclismo durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, mediante una serie de cartulinas difundidas en los canales oficiales del campeonato en las que ha comunicado que esta será su última carrera.

En las redes sociales oficiales de MotoGP, el flamante campeón del mundo --por octava vez en la categoría reina y por décima vez en total-- ha anunciado, mediante el uso de cartulinas blancas y con letras negras, muy al estilo de la declaración de amor de la película 'Love actually', que esta iba a ser su última carrera. Para sorpresa de todos, no defenderá su doble corona en 2027 en la nueva era de las MotoGP de 850 cc.

Sentado en su silla del box, con la cámara oficial de la retransmisión preparada porque iba a empezar la FP1 de MotoGP, Marc Márquez ha empezado su sentido, aunque sin palabras --y originalmente escrito en inglés--, mensaje de despedida: "Hablaremos luego, pero primero... Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia".

Nada más pasar la última página, ha hecho un corazón con las manos, ha lanzado besos y se ha despedido con la mano mientras todo su box, todo el equipo oficial de Ducati que ha vivido estos dos últimos campeonatos con el de Cervera (Lleida), le aplaudía en pie. Con su pareja, Gemma Pinto, emocionada, llorando, al lado.

Un mensaje que se ha pasado por megafonía y por las pantallas porque en la grada se ha visto a varios aficionados de Marc, del 'MM93', sorprendidos y atónitos. Y las cámaras han buscado también a su hermano, Álex Márquez, vestido con el color azul del Gresini satélite de Ducati donde Marc empezó a cambiar la historia tras su salida de Honda.

Juntos, han logrado que el hermano mayor se reconciliara con la velocidad de una MotoGP. Juntos han logrado que Marc fichara por el equipo oficial y se fuera al rojo. Un rojo de bicampeón, con Álex logrando en 2025 el subcampeonato para ampliar esa hazaña y esa gesta 'made in' Cervera. Un Álex emocionado, que sabe que en 2027 tendrá a Julià Márquez y a Roser Alentà a su lado, en su box, a buen seguro que con Marc haciendo acto de presencia en algunas citas. De Álex dependerá que el apellido Márquez siga estando en la torre de los campeones de MotoGP.

De momento, vivirán una última carrera juntos en la elite. Porque Marc Márquez, cuando el gran público no tenía ni idea de que iba a tomar esta decisión, ha optado por no esperar. Por no dejar escapar el momento de decir que la historia, probablemente la HISTORIA que ha hecho en MotoGP, llega a su fin. Con ocho títulos de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026), más otro en Moto2 (2012) y uno más, el primero, en 125 cc (2010).

Ha ganado con Honda, siendo el mejor piloto de la marca del 'ala dorada' con seis títulos de MotoGP en su poder para superar los cinco de Mike Hailwood o de Michael Doohan con la firma nipona. Pero, tras el calvario de lesiones y recuperaciones, y su salida para buscar aire y nuevos retos a Ducati, ha logrado que la marca italiana siga siendo la gran dominadora de los últimos años, pese a la irrupción de Aprilia, para brindar juntos los dos últimos títulos.

El 'Tro de Cervera', un apodo nacido de las retransmisiones que ha trascendido a todo el mundo de las motos, es el segundo piloto de toda la historia con más títulos mundiales, porque esos diez superan los nueve del italiano Valentino Rossi o los del británico Mike Hailwood. Eso sí, lejos quedan los quince títulos totales del italiano Giacomo Agostini, que también suma, como Marc, ocho en la categoría reina, y con quien lo ha celebrado en el festejo de Portimao (Portugal), con Márquez emocionado junto a la gran leyenda italiana.

Su palmarés en la clase reina también ha dejado atrás a Valentino Rossi --siete coronas en 500 cc y MotoGP, nueve en total por las diez del catalán--, con quien protagonizó una de las rivalidades más encendidas y recordadas del motociclismo moderno, y le sitúa con ochenta victorias en la categoría reina tras su triunfo en Malasia en 2026, solo por detrás de las 89 de 'Il Dottore' y por delante de las 68 de Agostini, además de haber firmado el triunfo en la carrera número 1.000 de la historia en Austria en 2025 con Ducati.

Ese recorrido glorioso ha estado atravesado por infinidad de caídas en el Mundial y por un largo rosario de problemas físicos y quirófanos. Tras sufrir diplopía por una caída en Malasia en 2011 que requirió cirugía y fracturarse el peroné derecho entrenando en 2014, encadenó luxaciones y operaciones en los hombros en 2018 y 2019.

Todo ello antes del punto de inflexión más duro en su carrera, con la grave fractura del húmero derecho en Jerez en 2020, que derivó en varias intervenciones, recaídas de la diplopía y una osteotomía rotacional en 2022, a lo que se sumaron la fractura del primer metacarpiano de la mano derecha en Portugal en 2023 y nuevas molestias y cirugías en el tramo de 2025 y 2026, incluida una fractura en el pie derecho operada en mayo de 2026.

Así se despide aquel niño de Cervera que llegó para cambiar las reglas del juego, que convirtió cada curva en un desafío imposible y que nunca ha dejado de levantarse, ni siquiera cuando el cuerpo y el cronómetro parecían ponerle límites. Con un estilo ofensivo y agresivo, muchas veces incomprendido y criticado por sus rivales. Pero elogiado por muchos en pos del espectáculo.

Marc Márquez dejará en breve, el domingo, atrás el asfalto de MotoGP con la huella imborrable de quien ha marcado una época entera, con su familia, su equipo y su gente como sostén, cerrando un capítulo irrepetible que ya pertenece para siempre a la memoria del motociclismo. Diez títulos que son 'historia'.