Archivo - El actor Fernando Tejero posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya, en el Auditorio Feria de Valladolid, a 10 de febrero de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actores Fernando Tejero y Jorge Sanz se han sumado también al manifiesto que pide el voto para Frente Amplio a las elecciones generales del 29N y que ya ha alcanzado el millar de firmas de referentes de la cultura, el arte, la ciencia y otros campos de la sociedad civil.

El documento, bajo el título 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza', sigue recabando apoyos tras la adhesión el cineasta Rodrigo Sorogoyen, los escritores Luis García Montero y Rosa Montero, y los actores Javier Bardem, Emilio Gutiérrez Cava, Mercedes Sampietro, Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Tristán Ulloa, Marta Sanz, Nathalie Poza, Geraldine Chaplin y Melani Olivares, entre otros.

La candidatura ha presumido que la iniciativa impulsada por Recortes Cero -- una de las formaciones que integran la coalición Frente Amplio-- ha quintuplicado ya el respaldo inicial de las 200 firmas con la que arrancó a principios de semana hasta superar el millar de apoyos.

AVALES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

Entre las nuevas incorporaciones, aparte de los actores Jorge Sanz y Fernando Tejero, resaltan también el dramaturgo Miguel del Arco; la escritora Sara Torres, y las cineastas Laura Ferrés, Rocío Mesa, Claudia Pinto, Azucena Rodríguez, Carol Rodríguez y Nely Reguera.

Frente Amplio recuerda que en el mundo del cine cuentan también con el aval de las interpretes Vicky Peña Rosana Pastor y Ana Labordeta, junto a cineastas y guionistas como Rodrigo Sorogoyen, Emilio Martínez Lázaro, Salvador Calvo, Paula Ortiz, Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Benito Rabal y Virginia Yagüe.

Del ámbito teatral han suscrito el manifiesto el director teatral Lluís Pasqual, el director Jorge Eines, el dramaturgo Alfonso Plou y las coreógrafas y bailarinas Clara Pampyn y Fernando López Rodríguez.

En el campo de las letras respaldan la candidatura figuras como Marta Sanz, Elvira Sastre, Elizabeth Duval, Fernando Schwartz, Juan Madrid, Juan José Téllez y Santiago Alba Rico. Mientras, el pintor Antonio López (que cierra simbólicamente la lista de Frente Amplio) y los dibujantes e ilustradores Carlos Giménez, Nazario y Flavita Banana han puesto su rúbrica para pedir el voto a la coalición que encabeza Ada Colau.

Respecto a la esfera musical han dado su apoyo a Frente Amplio Javier Ruibal, Zenet, Clara Peya, Rayden, Sara Socas, Nacho Taboada (Colectivo Panamera), Ángel Petisme, Bernardo Fuster y el cantaor Juan Pinilla.

BUSTINDUY: "LOS APOYOS NO PARAN DE CRECER"

Por último en el cambio de la ciencia destacan el virólogo Luis Enjuanes, el científico Fernando Valladares, el arqueólogo Eudald Carbonell, los juristas Carlos Jiménez Villarejo y María Eugenia Rodríguez Palop, y el exdefensor del pueblo de Andalucía José Chamizo.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, han mostrado su gratitud por estos apoyos a la candidatura de personalidades de esta "talla" y han enfatizado que los apoyos no paran de crecer.