Crespo (PPE) pide al Gobierno que exija a la UE un marco financiero "adecuado" de cara a programas agrícolas y pesqueros

Archivo - La eurodiputada del PP Carmen Crespo en una imagen de archivo. - PP - Archivo

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, Carmen Crespo (PPE), ha reclamado este viernes al Gobierno central que exija a la Unión Europea un marco financiero "adecuado" para dar respuesta a los programas de apoyo a los sectores pesquero y agrícola, como la PAC o el destinado a respaldar a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH).

En declaraciones a los medios en Almería, Crespo ha señalado que el Consejo Europeo determinará al final de año cuál será la estructura válida para dar respuesta financiara a las políticas y programas, un "momento crucial" en el cual España deberá posicionarse en contra del modelo definido actualmente, según su criterio, si no se producen variaciones.

La eurodiputada ha incidido en la presión realizada por miembros del Parlamento Europeo y los representantes de los grupos políticos que mandaron una carta a la Comisión Europea para solicitar cambios más profundos en el marco financiero que se desarrollará en los próximos siete años ante los recortes que plantean.

"Creemos que hay programas significativos, especialmente para Almería, que todavía están muy en el aire", ha manifestado Crespo, quien ha incidido en los posibles cambios que se plantean en el programa financiero de las OPFH, que "han significado puestos de trabajo, modernidad y capacidad de innovación de la agricultura", mediante un modelo de cofinanciación al 30 por ciento junto con el Gobierno. "Yo espero que le toque a otro Gobierno cuando estos fondos vengan aquí", ha apostillado al respecto.

NUEVAS NEGOCIACIONES SOBRE EL MEDITERRÁNEO

Crespo ha avanzado además las negociaciones previstas inicialmente a partir del 10 de diciembre para definir los cupos de pesca y la flota pesquera en el Mediterráneo, sentido en el que confía poder aumentar las cuotas ante los informes "muy positivos" que existen sobre el estado de los caladeros.

"Si no hay un aumento en los días de pesca, veremos en ese momento una mala voluntad o una mala negociación", ha considerado la presidenta de la Comisión de Pesca, quien ha señalado que la Junta de Andalucía está "presionando" de cara a aumentar la capacidad pesquera tras el "revés muy importante" sufrido años atrás.

La representante del PPE también se ha referido al Pleno celebrado este jueves en el que se abordó la simplificación administrativa para el sector agrario, entre otros, con una postura en contra del PSOE, que "rechazó el primer paquete ómnibus".

Aunque finalmente pudo prosperar porque "Vox recondujo su postura", Crespo ha solicitado una "reflexión" al respecto, al entender que "los paquetes ómnibus hay que llevarlos adelante".