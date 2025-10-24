Crespo (PPE) ve "lesivo" el acuerdo UE-Marruecos, que pone "en alto riesgo" la "rentabilidad" del campo español

CARBONERAS (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, Carmen Crespo, ha afirmado que el acuerdo UE-Marruecos es "lesivo" para España porque supone "un alto riesgo para la rentabilidad del campo español" y ha pedido la implantación de "cláusulas de salvaguarda para proteger a los productores".

Crespo ha mostrado su "preocupación" por el "incumplimiento" de los contingentes y la "falta de control" ya que, según ha manifestado, "esta realidad está provocando pérdidas a los productores españoles por valor del 50 por ciento de su cuota en el mercado europeo, mientras que Marruecos la ha incrementado un 70 por ciento".

Además, ha denunciado que el acuerdo "tampoco se ha adaptado a la realidad actual de Europa" tras la salida de Reino Unido del mercado único y ha lamentado que en el caso del mercado británico "el tomate español prácticamente haya desaparecido, perdiéndose el 80 por ciento de su presencia, una situación dramática".

La eurodiputada del PP ha advertido que este "retroceso" no se limita únicamente al tomate, sino que "podría arrastrar a todo el sector hortofrutícola, debilitando aún más el tejido económico y social del mundo rural".

"Si España continúa retrocediendo en los controles de las importaciones, no solo pierde el agricultor, pierde Europa: pierde su autonomía alimentaria y su capacidad de garantizar un modelo de producción propio, seguro y sostenible", ha insistido.

Para Crespo, el acuerdo UE-Marruecos, "lejos de corregir los desequilibrios existentes, puede llevar a profundizar más una competencia desleal que debemos frenar defendiendo la implantación de medidas concretas".

Entre esas medidas para proteger a los agricultores la eurodiputada popular ha apostado por la puesta en marcha de la Oficina Europea de Control de Importaciones y la implantación de las "cláusulas de salvaguarda automáticas" para proteger a los productores.

También ha mostrado su apuesta por frenar las importaciones "de forma inmediata" si los volúmenes de productos importados suben más de un diez por ciento o si los precios caen más del diez por ciento en uno o varios estados miembros; e impulsar un etiquetado europeo para "poner en valor el producto que cultivan con calidad los agricultores y ganaderos".

La eurodiputada también ha pedido al Gobierno de España que "refuerce los puntos de inspección fronteriza" de todos los puertos con más recursos de personal, económicos y tecnologías para "ejercer de verdad una vigilancia sobre las importaciones a fin de garantizar la trazabilidad, la reciprocidad y el cumplimiento de los acuerdos".