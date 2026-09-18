La criminalidad en Almería se mantiene estable en el primer semestre de 2026 aunque con un repunte de delitos violentos

Un vehículo de Policía Nacional. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha registrado durante el primer semestre de este año un total de 17.724 infracciones penales, lo que supone apenas un incremento de 0,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025, si bien las cifras muestran un incremento de delitos violentos como robos con violencia e intimidación, lesiones o secuestros.

Así se desprende del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, correspondiente al periodo entre enero y julio, en el que se muestra un estancamiento de la criminalidad convencional, con 14.619 infracciones penales en 2026 frente a las 14.623 del año pasado, y un repunte del 2,3 por ciento en la cibercriminalidad, con 3.105 infracciones frente a las 3.034 de la primera mitad de 2025.

Almería crece muy levemente en sus cifras de criminalidad con respecto al conjunto de la región andaluza, donde las infracciones penales descienden en un 0,7 por ciento. En esta línea, la mayor diferencia se produce en la ciberdelincuencia, donde la región reduce el número de infracciones en un 3,5 por ciento mientras que en Almería se elevan.

Por tipo de delitos, los mayores crecimientos se experimentan en los robos con violencia e intimidación, con 410 casos registrados, lo que supone un 34 por ciento más con respecto a 2025. También suben las sustracciones de vehículos en un 31,9 por ciento --de 135 infracciones en 2025 a 178 en este año--, el tráfico de drogas en un 13,2 por ciento --de 212 a 240 infracciones-- y las lesiones o riñas tumultuarias en un 9,1 por ciento --de 286 a 312 infracciones--.

La estadística ofrecida por el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska apunta además a un incremento del cien por cien en el número de secuestros al registrarse cuatro casos de este tipo; una subida que se produce ante la ausencia de esta tipología de delito en el primer semestre de 2025.

Por el contrario, se produce una disminución general del 6,5 por ciento en los robos con fuerza, destacando la baja de robos con fuerza en domicilios, que cae un 7,1 por ciento de 539 casos a 501. También descienden en un 7,3 por ciento los hurtos --3.441 a 3.190-- y los homicidios dolosos consumados, al registrarse cuatro casos frente a los cinco del pasado año, lo que supone una reducción del 20 por ciento.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, el número de infracciones penales registradas en los primeros seis meses del año es el mismo de 2025, con 77 casos. No obstante, si se observan únicamente los datos de agresión sexual con penetración, estos aumentan en un 6,9 por ciento al pasar de 29 a 31 infracciones penales.

En el ámbito de la ciberdelincuencia, las estafas informáticas vuelven a elevar el número de infracciones penales con 2.748 casos frente a los 2.682 del primer semestre de 2025, lo que supone un 2,5 por ciento más. El resto de ciberdelitos también crece, en menor medida, en un 1,4 por ciento.

Por municipios de más de 20.000 habitantes, el mayor incremento de la criminalidad en el primer semestre del año se produce en Huércal-Overa, donde se eleva en un 28 por ciento --un 50 por ciento si se atiende solo a la cibercriminalidad-- con crecimientos también en Roquetas de Mar (4,5 por ciento), Adra (4,2 por ciento), Vícar (3,7 por ciento) y Níjar (0,3 por ciento).

Por el contrario, los niveles de criminalidad con respecto a las infracciones penales registradas baja en Vera (-10,3 por ciento), en la capital almeriense (-6,3 por ciento) y en El Ejido (-1,5 por ciento).