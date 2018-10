Cs pide a Susana Díaz no conformarse "con migajas" tras el CPFF

Actualizado 23/08/2018 14:38:12 CET

ALMERÍA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha lamentado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "se conforme con las migajas" que quiere dar el Gobierno central a la comunidad como ha trascendido de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y le ha pedido que "no engañe" a los andaluces porque "no vamos a recibir 350 millones de euros sino que no vamos a endeudar y tendremos que devolverlos con intereses".

En rueda de prensa en Almería, la parlamentaria Marta Bosquet ha reclamado a Díaz la "misma altura de miras" para demandar al Gobierno socialista de Pedro Sánchez lo que "reivindicaba" ante el ejecutivo de Mariano Rajoy y el PP.

"Si al PP , junto a la ahora ministra de Hacienda y antes consejera andaluza María Jesús Montero, le pedía 4.000 millones que exija lo mismo al gobierno del PSOE", ha indicado Bosquet, para quien resulta "hasta vergonzante" el cambio de actitud de la Junta andaluza.

Ha señalado que resulta "lamentable" que hace "apenas unos meses" tanto la presidenta andaluza como Montero "dijeran que era imperiosa necesidad la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y reivindicaran 4.000 millones" para la comunidad y "ahora se conformen con las migajas que supone 350 millones de euros".

"Andalucía está infrafinanciada y no podemos conformarnos", ha dicho Bosquet, quien ha advertido de que la aprobación de dos décimas más en el reparto de déficit aprobada el miércoles en el seno CPFF "no supone ni más ni menos que aumentar los impuestos".

Así, ha criticado que el aumento de la presión fiscal sea "la única política que sabe hacer un gobierno socialista" cuando "no va de la mano de Cs" y ha recordado las cifras que arroja el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía desde que se aprobó su reforma.

"Se han dejado de recaudar 26 millones de euros que están en el bolsillo de los andaluces y, al mismo tiempo, se ha aumentado la recaudación total por tasas e impuestos en más de un cuatro por ciento, lo que demuestra que una buena gestión y una buena fiscalización recauda más y que rebajando los impuestos se consigue que aflore la economía sumergida", ha asegurado.

Por último, Bosquet ha urgido a Díaz para que se "lleve a cabo ya" la "tan necesaria reforma" de la financiación autonómica y no "siga engañando a los andaluces diciéndoles que van a recibir 350 millones de euros cuando lo que va a pasar es que se van a endeudar en 350 millones de euros que vamos a tener que devolver con intereses".