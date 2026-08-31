Cuatro heridos en Fondón (Almería) al salirse un turismo en la A-348

Archivo - Bolivia.- Tres evacuados, entre ellos un niño de cuatro años, tras el incendio de una vivienda en Adra - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

FONDÓN (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido este lunes en Fondón (Almería), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Los sanitarios han confirmado que, como consecuencia del siniestro, cuatro hombres de 18, 20, 46 y 60 años de edad han resultado heridos y han sido trasladados al hospital de Poniente.

Varios testigos informaron al 112, sobre las 1,20 horas, de que un turismo había sufrido una salida de vía en el kilómetro 92 de la A-348. El centro coordinador activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos del Poniente, que excarcelaron a una de las víctimas.