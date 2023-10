David Vílchez García publica 'Vestigios del amor', una antología poética "llena de sentimientos"

ALMERÍA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Vestigios del amor', una obra de David Vílchez García "llena de sentimientos" con la que el lector "puede sentirse identificado".

'Vestigios del amor' surge de un "amor roto", si bien cada lector "puede darle sentido" desde su propia perspectiva en otros ámbitos de su vida, según indica en un comunicado.

El sello de autoedición destaca la relación que tiene con "el ritmo amoroso desenfrenado" que llevan los jóvenes actualmente.

Señala que el lector va a encontrar, según las palabras del autor, "poemas relacionados en su mayoría con los sentimientos negativos que pueden llegar a sentir tras la ruptura de una relación, o incluso, cuando estén dentro de la misma y crean que no es sana".

"También ilustraciones que acompañan a dichos poemas realizadas por la artista Maika Lavera, que, desde mi percepción, le dan mucho más sentido y mucha más profundidad", afirma David Vilchez.

Añade que en 'Vestigios del amor', el lector '"descubrirá reflexiones que el propio autor se ha hecho a lo largo de este año". De este modo, se dirige a lectores que crean que se sientan solos y sin salida.

"Mi intención es que nos demos cuenta que los sentimientos negativos también tienen su lado positivo. Aprender. No obstante, la he querido dedicar a mi familia y amigos, que desde que comencé a escribir me han apoyado, aunque ni yo mismo creyera en mí", traslada.

'Vestigios del amor' es una antología poética diseñada para llegar al sentimiento más profundo del lector y, asimismo, a su desahogo personal a través de las páginas que la componen.

David Vílchez García (Granada, 2003) resalta que fue importancia de expresarse a través de la literatura y mostrar las emociones del amor en el ser humano lo que le llevó en 2023 a crear esta obra,

"Conforme sentía un sentimiento distinto a otro, a través de las fases del duelo, fui escribiendo poemas que hablaban de acontecimientos que marcan la vida de todo ser humano", concluye.