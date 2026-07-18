Declarado un incendio forestal en Laujar de Andarax (Almería) que moviliza a doce medios aéreos. - PLAN INFOCA
ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un incendio forestal ha sido declarado a las 16,50 horas de este sábado, en el paraje de 'La Capacidad' en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería) y que ha movilizado a doce medios aéreos.
En declaraciones a Europa Press, el Plan Infoca ha informado que "aparentemente parece que afecta a zona forestal, sin amenaza aparente a zonas urbanas". En las labores de extinción intervienen efectivos del Plan Infoca. En concreto, un total de doce medios aéreos (cinco medios semipesados, uno ligero, cuatro carga en tierra, una coordinación), más 60 efectivos por tierra, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica.