Declarado un incendio forestal en un paraje de Lubrín (Almería), que ya sufrió otro fuego en julio

LUBRÍN (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

Miembros del dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad autónoma de Andalucía, el Plan Infoca, trabajan para sofocar el incendio que se ha declarado en el paraje El Pocico de Lubrín (Almería), en cuyo término municipal ya se registró otro siniestro de este tipo el pasado mes de julio.

Según ha informado el dispositivo adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el fuego se ha detectado sobre las 18,30 horas, sentido en el que se han movilizado para su extinción dos helicóptero semipesados y uno ligero.

Para el control de las llamas que avanzan en una zona ligeramente escarpada de matorral, próxima a otras zonas de cortijos y cultivos, también se han movilizado dos aviones de carga en tierra.

De igual modo, también trabajan en sofocar el fuego cinco grupos de bomberos forestales que van acompañados de tres técnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente, así como de un camión autobomba.

Fue el pasado 24 de julio cuando se dio por extinguido un segundo fuego iniciado cuatro días antes en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual se apagó con la colaboración de los Bomberos del Levante. Dicho incendio reunió inicialmente hasta 16 aeronaves y 14 grupos de bomberos forestales, entre otros recursos desplegados por Infoca.