Declarado un incendio en un paraje de Los Gallardos (Almería) donde actúa medio centenar de efectivos por tierra

Incendio forestal en el término municipal de Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

Integrantes del Plan Infoca se han desplegado para sofocar un incendio que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería) en el que actúa cerca de medio centenar de bomberos por tierra así como medios aéreos.

Según ha informado el dispositivo integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), las llamas visibles desde la A-7 y que afectan a una superficie principalmente de matorral son atacadas por dos aviones de carga en tierra, un helicóptero pesado y cuatro semipesados.

Del mismo modo, se han desplazado hasta la zona dos camiones autobomba así como un total de 48 bomberos forestales, que trabajan en estos momentos para estabilizar el fuego y acotarlo antes de comenzar las tareas de control y extinción final.