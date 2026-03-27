Desarticulada en Melilla una red que traficaba con hachís ingerido en el cuerpo rumbo a Almería - GUARDIA CIVIL

MELILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado en Melilla una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante la ingesta de bellotas de hachís en el interior del organismo para su traslado a la península, en una operación que se ha saldado con la detención de siete personas.

Según ha informado este viernes un portavoz de la Comandancia de Melilla, la investigación fue desarrollada por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la 1ª Compañía Fiscal, tras detectar indicios de un grupo que, desde 2025, realizaba viajes relámpago entre Almería y la ciudad autónoma con el objetivo de introducir estupefacientes.

La operación, denominada 'Avalé', ha permitido a los investigadores identificar tanto a los integrantes de la red como su modus operandi, basado en la ingestión de bellotas de hachís para eludir los controles del Resguardo Fiscal en el aeropuerto melillense. Según ha detallado la citada fuente, la primera detención se produjo cuando un varón adulto iba a embarcar en un vuelo con destino a Almería. Aunque aseguró no portar nada ilegal, los agentes detectaron síntomas compatibles con la ingesta de sustancias.

Sin embargo, una prueba radiológica confirmó la presencia de numerosos cuerpos extraños en su interior, por lo que fue ingresado en el hospital hasta su expulsión. En esta intervención se aprehendieron 139 bellotas de una sustancia que, por su apariencia, correspondía a hachís.

El portavoz policial ha detallado que la fase final de la operación tuvo lugar el pasado 23 de marzo, cuando otros seis varones fueron interceptados en circunstancias similares antes de embarcar en un vuelo hacia Almería. Todos presentaban indicios de haber ingerido droga, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario de Melilla, donde permanecieron ingresados hasta expulsar las sustancias.

En total, la Operación Avalé ha permitido la incautación de 829 bellotas con un peso aproximado de 8.900 gramos de hachís, además de diverso material de telefonía móvil. Los siete detenidos, de nacionalidad marroquí y residentes en distintas localidades de la Región de Murcia, han sido acusados de un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 6 de Melilla. Con esta actuación, la Guardia Civil estima haber evitado la distribución en el mercado ilícito de unas 35.600 dosis. La operación ha contado con la colaboración de efectivos de las Unidades Fiscales y de Fronteras del Aeropuerto y de Beni Enzar, así como de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla.