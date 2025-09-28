El desierto de Tabernas (Almería) recrea la Guerra del Rif con 'Carta Blanca', basada en la novela de Lorenzo Silva

Víctor Clavijo, en el papel del sargento Bermejo, durante el rodaje de 'Carta Blanca' en el desierto de Tabernas (Almería). - MANOLO PAVÓN

TABERNAS (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El desierto de Tabernas (Almería) se ha transformado estas semanas en el Rif marroquí para acoger el rodaje de 'Carta Blanca', un thriller bélico que firma el director y productor Gerardo Herrero y que se basa en la novela homónima de Lorenzo Silva, Premio Primavera de Novela 2004.

La cinta relata la misión "casi imposible" de un grupo de legionarios encabezado por el sargento Antonio Bermejo, personaje al que da vida Víctor Clavijo, arrastrados a un viaje hacia la "violencia desatada, locura y muerte" tras el Desastre de Annual.

La grabación arrancó el pasado 15 de agosto con cuatro días en localizaciones como Alquife, en Granada, y se prolongará hasta el próximo 8 de octubre, con Almería como escenario principal de un rodaje que aprovecha los parajes del desierto para recrear la dureza de una de las contiendas más decisivas del siglo XX.

El director, responsable de títulos como 'Territorio Comanche', 'Los aires difíciles' o 'Bajo terapia', ha explicado en un comunicado que el origen de la película está en la necesidad de retratar un episodio histórico casi olvidado: una razia de legionarios a los que se dio "carta blanca" para atacar un poblado bereber.

Herrero defiende que "es tiempo de que el cine español aborde con valentía la Guerra del Rif, la última contienda que libró España fuera de sus fronteras", y califica el proyecto como "un reto fascinante" por la magnitud de la recreación en escenarios naturales y el tono híbrido que combina thriller, relato bélico y aroma de western.

Protagonizan la película Iván Pellicer, conocido por su papel en 'Querer', Víctor Clavijo, que intervino en 'La infiltrada', Salva Reina, en 'El 47', Joel Bosqued, en 'El clan Olimpia', Roberto Sebazco, en 'VOM', Almagro San Miguel, en 'Un fantasma en la batalla', Fran Berenguer, en 'Besos al aire', y Andrés Picazo, en 'Amar es para siempre', entre otros.

El guión, adaptación de la obra de Silva, lo firman el propio escritor junto a Daniel Corpas. La producción corre a cargo de Bruja del Sur AIE y Tornasol Media, con la participación de RTVE y Canal Sur y el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería.

GERARDO HERRERO, UNA TRAYECTORIA CON MÁS DE 175 PELÍCULAS

Desde la creación de Tornasol en 1987, Herrero ha producido más de 175 largometrajes de ficción, además de documentales y series para televisión. En su faceta como director, ha firmado una veintena de títulos reconocidos en festivales como Valladolid, Málaga, San Sebastián, Toronto o Berlín.

En su haber destacan la Biznaga de Oro con 'Los aires difíciles', el premio al mejor director en Málaga por 'Heroína' o el Premio Platino a la mejor comedia iberoamericana de ficción en 2023 con 'Bajo terapia'.

Como productor, ha respaldado títulos de referencia en el cine español e internacional como 'Los crímenes de Oxford' y 'Balada triste de trompeta' de Álex de la Iglesia, así como 'Martín Hache' y 'Lugares comunes' de Adolfo Aristarain.

También ha estado detrás de 'El hijo de la novia' y 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella --este último galardonado con un Óscar--, además de 'El viento que agita la cebada' y 'Tierra y libertad' de Ken Loach, y 'Que Dios nos perdone' o 'El Reino' de Rodrigo Sorogoyen, entre otros.