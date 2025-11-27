Desmantelan en un edificio de Roquetas (Almería) ocho cultivos de marihuana con 2.500 plantas y 95 enganches ilegales

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan una de las plantaciones interiores desmanteladas en un edificio de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado ocho cultivos de marihuana ubicados en un edificio de Roquetas de Mar (Almería) dentro de la operación 'Ketadesa 3', en la que los agentes han aprehendido cerca de 2.500 plantas de cannabis, han localizado numerosas instalaciones interiores y han detectado 95 enganches ilegales a la red eléctrica utilizados para alimentar las plantaciones.

Según ha trasladado la Comandancia en un comunicado, la actuación se originó a raíz de las investigaciones policiales, controles operativos y el análisis de información disponible, sumados a la colaboración ciudadana, que apuntaban a la existencia de delitos contra la salud pública, en concreto cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

Además, varias informaciones coincidían en señalar la presencia de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de diferentes tipos de droga --hachís, marihuana y cocaína-- en la provincia.

Todo este contexto se sumaba a las quejas vecinales por los constantes cortes de suministro eléctrico registrados por la compañía Endesa, cuya causa estaría en el "consumo desproporcionado" asociado a posibles plantaciones de cannabis.

Ante la existencia de indicios, se solicitó a la señora jueza de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Plaza 3, la autorización de entrada y registro en las viviendas. El mandamiento fue concedido y la actuación se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2025.

En el operativo participaron efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, con el apoyo de la Patrulla Reserva de Compañía de El Ejido (PRC) y de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Málaga (UHEL).

Los registros practicados en los ocho inmuebles permitieron localizar las plantaciones 'indoor' y numerosos elementos destinados a su mantenimiento. Los agentes no hallaron a ningún morador en el interior de las viviendas durante la intervención.

Los técnicos de Endesa procedieron al corte de 95 enganches fraudulentos a la red eléctrica, incluidos los vinculados a los inmuebles registrados. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de las plantaciones desmanteladas.