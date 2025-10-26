El destino 'Costa de Almería' acude a encuentros profesionales para potenciar el mercado nacional

El destino 'Costa de Almería' participa en las Jornadas del Levante. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El destino 'Costa de Almería' ha estado presente en las Jornadas Profesionales de Andalucía en el Levante y tiene previsto participar en la Feria Tierra Adentro de Jaén para potenciar la atracción de visitantes en el mercado nacional.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado en una nota que "el mercado nacional sigue siendo una prioridad estratégica para el destino 'Costa de Almería'".

Según Giménez, acciones como las Jornadas Profesionales en el Levante o la Feria Tierra Adentro "nos permiten reforzar la confianza de los operadores y mostrar, de primera mano, la calidad y diversidad de nuestra oferta turística".

Así, ha asegurado que la provincia de Almería es un destino "completo" que "combina mar y montaña, tradición y modernidad, aventura y descanso". "Nuestra participación en estas ferias refuerza la imagen de una tierra que puede disfrutarse los 365 días del año, con propuestas adaptadas a todo tipo de viajeros", ha añadido.

"Desde la Diputación seguimos impulsando una promoción continua e inteligente que une la cercanía del mercado nacional con la proyección internacional de 'Costa de Almería'. Queremos que quienes nos visitan descubran no solo un destino turístico, sino un estilo de vida ligado al bienestar, la naturaleza y la autenticidad", ha abundado Giménez.

Así, el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería continúa su calendario promocional de otoño participando en una de las citas más consolidadas del sector: las Jornadas Profesionales de Andalucía en el Levante, que se han celebrado los días 20, 21 y 22 de octubre en las ciudades de Valencia, Alicante y Murcia.

La acción, organizada por Turismo Andaluz, tiene como objetivo reforzar la conexión entre la oferta turística andaluza y los principales operadores del Levante español, uno de los mercados emisores más relevantes para los destinos del sur peninsular.

En el caso de Almería, la presencia de su marca turística 'Costa de Almería' ha reafirmado la apuesta de la Diputación por el turismo nacional y por mantener un contacto directo con agencias y profesionales del sector.

Durante los tres días de promoción, se han desarrollado talleres de trabajo en cada una de las ciudades participantes, donde más de 40 empresarios andaluces han presentado sus productos y novedades.

En representación de la provincia participarán Best Hotels, Hotel Al-Andalus (Lorenzo Reche), los hoteles Cabogata Beach y Cabogata Jardín del grupo Valnest Hospitality, Senator Hotels & Resorts, Sercotel Gran Fama, el Hotel Neptuno del grupo On Hotels y el grupo Servigroup, con sus establecimientos Marina Mar y Marina Playa del Levante almeriense.

Además, el Servicio Provincial de Turismo de Almería está participando en la XXIII Feria Internacional de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía - Tierra Adentro, que se celebrará en el Recinto Ifeja de Jaén del 24 al 26 de octubre.

El evento, considerado el principal escaparate del turismo de interior, deportivo, de aventura y naturaleza de Andalucía, está reuniendo las mejores ofertas y destinos del territorio nacional. Turismo y Deporte de Andalucía dispone de un espacio expositivo de 150 metros cuadrados, con presencia de empresas y marcas vinculadas al turismo activo, que están estableciendo contactos directos con compradores internacionales y público final.

La feria incluye actividades, talleres, jornadas técnicas y el workshop '5th International Nature & Inland Meeting: Choose Nature', centrado en la comercialización de productos de naturaleza, deporte y gastronomía.

El objetivo es reforzar la proyección de Andalucía como destino de interior y naturaleza, fomentar la internacionalización del sector y generar nuevas oportunidades de negocio. Costa de Almería acude para mostrar la diversidad y calidad de la oferta del destino turístico en estos segmentos.