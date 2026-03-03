El destino 'Costa de Almería' refuerza su imagen en la ITB de Berlín, donde trabajará para abrir nuevas operativas

El destino 'Costa de Almería' en la ITB de Berlín (Alemania). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, participa en la feria ITB de Berlín donde tiene prevista una agenda de encuentros estratégicos para reforzar el posicionamiento internacional de 'Costa de Almería' y abrir nuevas operativas.

El equipo técnico y político que encabezan las diputadas provinciales María José Herrada y Ana Lourdes Ramírez ha mantenido reuniones con touroperadores, aerolíneas y agentes especializados "con el objetivo de seguir ampliando la conectividad y generar nuevas oportunidades de negocio para el destino", según ha explicado la Diputación en una nota.

Herrada ha subrayado los encuentros mantenidos con actores "clave" del mercado alemán y las conversaciones "muy productivas" con plataformas de referencia como HolidayCheck, "una de las webs más consultadas por los viajeros alemanes a la hora de elegir destino".

"Estas reuniones nos permiten avanzar en acuerdos que incrementarán la visibilidad de la provincia de Almería en Alemania y en otros mercados internacionales", ha explicado la diputada provincial de Turismo.

Asimismo, ha añadido que "la ITB no solo es estratégica para el mercado alemán, sino que es un escaparate global que nos abre nuevas oportunidades en otros destinos emisores de interés para 'Costa de Almería'".

"Seguimos trabajando y manteniendo encuentros con agentes clave del sector, y próximamente anunciaremos nuevos proyectos que reforzarán el posicionamiento internacional de la provincia y generarán más oportunidades para nuestro territorio", ha añadido.

Durante la primera jornada, en la que el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal ha respaldado la promoción ante el mercado centroeuropeo, 'Costa de Almería' se ha mostrado un destino "competitivo, sostenible y preparado para crecer con equilibrio en mercados prioritarios como el alemán".

La presencia almeriense se integra en el espacio de Turismo Andaluz, dentro del pabellón de España, donde se trabaja con empresas e instituciones del sector para "potenciar el turismo en la provincia" y facilitar la llegada de visitantes a Almería.

Durante la feria se están promocionando los grandes ejes del destino: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el turismo activo en interior, el segmento del turismo de negocios, el turismo cinematográfico y la creciente oferta gastronómica vinculada a la marca gourmet provincial 'Sabores Almería'.

Además, el destino almeriense ha llevado a Berlín materiales promocionales renovados y campañas específicas dirigidas al público alemán, adaptadas a sus preferencias de viaje y consumo.